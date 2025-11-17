Una cierva irrumpió por error en un supermercado de un pequeño pueblo de la costa rusa del mar Negro y generó una escena insólita dentro del comercio. El animal apareció desorientado, resbaló varias veces sobre el piso de cerámica y buscó la salida sin éxito mientras los clientes observaban la situación con asombro y preocupación

Un video difundido en redes muestra que los clientes reaccionaron con rapidez y coordinaron una respuesta improvisada para evitar que el animal se lastimara o causara daños.

⚡️ Косуля устроила переполох в краснодарском супермаркетеЖивотное зашло в магазин в Туапсе, но выбраться оказалось сложнее. Косуля спотыкалась на плитке, падала и металась в поисках выхода, едва не застряв в дверях.,стремление вернуться на улицу помогло ей найти путь к свободе. pic.twitter.com/ycSRFy7pQh — Александр Румянцев (@Kamen797) November 14, 2025

En lugar de acorralarla, varias personas colocaron carritos de compras formando un pasillo que condujo hacia la puerta principal del local, con el objetivo de guiar a la cierva de vuelta al exterior.

Gracias a esa estrategia de fortuna, el animal encontró la salida y corrió hacia el estacionamiento del supermercado, visiblemente asustada pero ilesa. Las imágenes del insólito hecho se viralizaron, y los usuarios remarcaron la reacción de las personas que se encontraban en el lugar, que evitaron acciones bruscas y priorizaron proteger al animal que logró salir ilesa del comercio.