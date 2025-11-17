Video viral
“Clienta” inesperada: una cierva se metió a un supermercado y desató un caos
Las cámaras de seguridad registraron al animal recorriendo los estantes en una escena insólita que ya circula por redes.
Una cierva irrumpió por error en un supermercado de un pequeño pueblo de la costa rusa del mar Negro y generó una escena insólita dentro del comercio. El animal apareció desorientado, resbaló varias veces sobre el piso de cerámica y buscó la salida sin éxito mientras los clientes observaban la situación con asombro y preocupación
Un video difundido en redes muestra que los clientes reaccionaron con rapidez y coordinaron una respuesta improvisada para evitar que el animal se lastimara o causara daños.
En lugar de acorralarla, varias personas colocaron carritos de compras formando un pasillo que condujo hacia la puerta principal del local, con el objetivo de guiar a la cierva de vuelta al exterior.
Gracias a esa estrategia de fortuna, el animal encontró la salida y corrió hacia el estacionamiento del supermercado, visiblemente asustada pero ilesa. Las imágenes del insólito hecho se viralizaron, y los usuarios remarcaron la reacción de las personas que se encontraban en el lugar, que evitaron acciones bruscas y priorizaron proteger al animal que logró salir ilesa del comercio.