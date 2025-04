Un hecho de violencia inusitada interrumpió lo que debía ser una salida familiar para ver fútbol. Ocurrió el lunes por la noche en el estadio Brigadier López, cuando un hincha de Colón arrancó de una patada una butaca en la platea oeste y golpeó en el rostro a un niño de 10 años que se encontraba presenciando el partido con su padre y un grupo de amigos.

La víctima, de nombre Francisco, fue rápidamente asistida y trasladada al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. En tanto el agresor, identificado como Jorge Carlos Felippa, de 34 años, fue aprehendido por personal policial y trasladado a la Seccional 1ra.

Puede interesarte

Cora, madre del menor, contó con angustia a El Litoral cómo vivieron el momento:

"Yo no estaba en la cancha, estaba mi marido con mi nene y unos amigos. Mi hijo me dijo que escuchó un ruido, se dio vuelta y vio cómo un hombre tiraba una butaca que le pegó en la cara. Fue durante el segundo tiempo, justo antes del gol de San Telmo", dijo.

"Por lo que contaron los que estaban cerca, la butaca primero pegó contra una pared y después en la cara de mi hijo. Eso amortiguó el impacto, porque si le daba de lleno, podría haber sido mucho peor", agregó.

La madre relató que su esposo, al igual que otros hinchas, increpó al agresor. "El tipo decía que fue sin querer. Mi marido le respondió: 'No podés decir que fue sin querer... podés matar a alguien si tirás una butaca'".

Según consta en el parte oficial, el hecho fue caratulado como "Lesiones Leves Dolosas". El involucrado fue detenido en el lugar a las 19.45 horas por personal que cumplía servicio adicional en el estadio.

Una unidad sanitaria se hizo presente en el estadio y trasladó al menor al Hospital de Niños, donde una médica confirmó que no presentaba lesiones de gravedad.

Sin embargo, la familia decidió continuar la atención en un sanatorio privado, donde le realizaron placas y lo atendió un oftalmólogo. "El golpe fue fuerte, en el pómulo, justo debajo del ojo. Por suerte no hubo desprendimiento de retina", explicó la madre.

Cora reclamó que el agresor reciba sanciones ejemplares: "Es un violento, un peligro para los demás. En otro ataque de furia puede hacer algo peor. Queremos que lo expulsen del club y que no pueda ingresar más a la cancha de Colón".

En este sentido, desde el Ministerio de Seguridad informaron que se activó el programa Tribuna Segura, y que ya se iniciaron las gestiones para prohibirle el ingreso a cualquier estadio del país.

Puede interesarte

Desde el Club Atlético Colón, en tanto, se mostraron cercanos a la familia: "Siempre se pusieron a disposición. Nos llaman permanentemente para preguntar cómo está Francisco y nos aseguraron que van a tomar las medidas correspondientes", reveló.

Las secuelas del incidente no se limitaron al golpe físico. La familia quedó profundamente afectada. "Mi hijo quedó con mucho miedo, ayer no pudo ir a la escuela. Mi esposo también tuvo que faltar al trabajo. Hoy estamos intentando retomar la normalidad, pero no es fácil", expresó Cora.

"La amargura que pasamos aún continúa. Mi marido, cuando recuerda lo ocurrido, se larga a llorar. Piensa en lo que pudo haber sucedido. Lo que era una distracción familiar, una salida al estadio, terminó en un drama", lamentó.