Yanina Latorre explotó contra Carolina Pampita Ardohain por su entrevista con Susana Giménez. El tenso ida y vuelta provocó todo tipo de comentarios, entre ellos, la panelista de LAM (América) sentenció que la modelo debería haber contado todo tras haber cobrado 30 mil dólares.

"Pampita anoche, pobre Susana", empezó diciendo Yanina en una historia de Instagram. "Quieren ir, quieren cobrar, quieren aparecer pero no quieren hablar. Quedate en casa, es más digno", opinó. "Pobre Susana -reiteró-, fue a no decir nada", sumó la panelista.

En otra historia, expresó: "Entendés que Pampita es tan genial que cobró 30 mil dólares para decirle a Susana 'no trates así a Roberto García Moritán por favor'". "Si cobrás 30 lucas dalo todo, yo gratis lo doy todo, contá las cosas, si todos lo sabemos. ¿Qué te hacés La Gioconda?, si es todo un quilombo".

Adrián Pallabres fue quien inicialmente contó en Socios del Espectáculo (eltrece) que Pampita habría cobrado 30 mil dólares por ir al programa.

Más tarde, la esposa de Diego Latorre volvió a tocar el tema en su programa radial en El Observador. "Vos tenés que darle a la gente lo que está esperando", comenzó diciendo. "Yo si estoy sentada mirando Susana ayer y la veo Pampita y las tres frases, cambio de canal", opinó.

"Encima te voy a dar rating... cobrás guita, te vas a tu casa con 30 mil dólares. 30 mil dólares es una fortuna, son 40 palos. Es una locura. Fijate lo que sale un sueldo promedio... para no decir nada. Sé un poquito honesta y decí 'saben qué, no voy'. ¿Para qué? Si ella no necesita prensa", siguió la panelista de LAM.

"En el fondo les gusta. Les gusta estar, les gusta estar en los portales, les gusta leerse. Les gusta. Después se rien de las mediáticas. No sé... las Xipolitakis. Son iguales. Nada más que una es aspiracional a polo y la otra le chupa un huevo. Son iguales todas. Wanda, todas. También podés elegir guardarte y no decir nada", afirmó.

Después, aseguró que "una semana de duelo no es duelo para la terminación de un matrimonio", a la vez que lanzó que la madre de Roberto García Moritán la tendría grabada a Pampita insultándola y que eso habría hecho que la modelo bajara su enojo.