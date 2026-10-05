La pasión por la carne asada derivó en una situación de riesgo en un edificio de Buenos Aires. La imprudencia de un residente local provocó que el fuego de su parrillada se descontrolara, generando una llamarada que alcanzó gran magnitud en el balcón.

El peligroso episodio fue registrado por un vecino del edificio de enfrente y difundido a través de la cuenta @TTendenciaX. En las imágenes se observa cómo una cortina de brasas e incandescencias salían despedidas al vacío debido a la fuerza del viento.

"Chispas": Porque captaron cómo un hombre estaba haciendo un asado en un parrilla desde su balcón. https://t.co/WdHthdpMup — Tendencias (@TTendenciaX) September 21, 2026

A pesar de la magnitud de las llamas, no se reportaron daños materiales ni personas heridas tras el hecho. Especialistas en la materia señalaron que este tipo de accidentes suelen originarse por la acumulación excesiva de grasa sobre las brasas calientes o por el uso desmedido de combustibles en espacios con alta ventilación.

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La publicación acumuló miles de reproducciones y generó un intenso debate entre los usuarios. Mientras algunos optaron por la ironía ante la desesperación del parrillero por cocinar, otros manifestaron su preocupación por el grave riesgo de incendio que representó la situación para los departamentos linderos debido a la dispersión de las chispas.