La congresista Lucinda Vásquez, representante de San Martín e integrante de la bancada Juntos por el Perú, obligó a uno de sus trabajadores a hacerle una pedicura durante el horario laboral, según una imagen difundida por el dominical Cuarto Poder.

En la fotografía compartida por el programa de América TV, se observa al empleado Edwar Rengifo —familiar de la parlamentaria— realizándole el servicio mientras ella utilizaba su teléfono móvil en la oficina 103 del edificio Juan Santos Atahualpa.

El programa también señaló que otro sus trabajadores, el asesor II Willer Sajami, acudió al domicilio de Vásquez para realizar tareas domésticas, entre ellas la preparación de su desayuno en días y horas de trabajo. Las imágenes corresponden al 6 de noviembre de 2022 y enero de 2023.

Al ser consultada sobre el caso, la parlamentaria reaccionó con molestia. “Déjenme caminar, por favor, yo no obligo a nadie. Tampoco es voluntario, pregúntenme qué leyes hace la congresista”, dijo.

El asesor implicado no ofreció declaraciones al medio, aunque el reportero intentó obtener su versión de los hechos reiteradas veces. Especialistas consultados por el dominical, como José Cevasco, exoficial mayor del Parlamento, señalaron que Vásquez incurrió en un uso abusivo de autoridad y que sus acciones podrían constituir peculado.

Este destape se suma a otros escándalos que han afectado la imagen del Parlamento, como el caso conocido como ‘mochasueldos’. En ese episodio, se documentaron situaciones en las que congresistas exigieron a sus empleados entregar parte de su salario para conservar sus puestos, una práctica que originó investigaciones tanto en la Comisión de Ética como en el Ministerio Público.