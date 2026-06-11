Este miércoles, la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió la gala de la nominación de la semana 16, en la que se vivieron momentos de mucha tensión.

Sebastián Cola, el líder de la semana, recibió un beneficio de sacarle tarjeta a dos compañeros, la roja le anula 2 votos y la amarilla le anula 1 voto. Al ingresar al confesionario, el jugador reveló que eligió anularle 2 votos a Nigro y 1 voto a Yipio. Pero esto no fue todo, ya que también tuvo la oportunidad de fulminar a dos jugadores, por lo que tras conocerse los nominados, el participante decidió mandar a placa a Majluf y a Andrea.

Puede interesarte

De esta manera, la placa quedó conformada por: Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Steffany “Campanita” Pereira, Solange Abraham, Luana Fernández, Yisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca. Podés votar quién querés que abandone la casa enviando GH al 9009, ingresando a GHGlobal o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe.