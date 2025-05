Desde la escudería francesa Alpine se encargaron de conmemorar esta fecha tan significativa con varios gestos emotivos. A través de sus redes sociales, la escudería compartió una imagen del piloto junto al mensaje: "¡Feliz cumpleaños, Franco!". Este saludo fue replicado también por la cuenta oficial de la Fórmula 1, mostrando el reconocimiento que ha ganado Colapinto en la categoría.

Alpine no se detuvo ahí; publicaron también varias imágenes que mostraron a Colapinto en diferentes etapas de su vida, combinando fotos de su infancia con actuales, en las que ya viste los colores del equipo. Estas imágenes fueron acompañadas por la famosa frase de la canción "Night Changes" de One Direction: "Does it ever drive you crazy just how fast the night changes".

Celebración musical

Además, la escudería lanzó un video que resume el camino de Colapinto en sus inicios y sus primeras participaciones en la Fórmula 1 con Alpine, todo esto ambientado con la canción "22" de Taylor Swift. Esta elección no fue casualidad, dado que la canción se ha vuelto un himno para aquellos que cumplen esa edad. En el mensaje compartido, Alpine hizo alusión a la letra de la canción con un entusiasta: "¡Es el cumpleaños de Franco y nos sentimos de 22!".

Franco Colapinto se prepara para volver a las pistas este fin de semana, participando en el Gran Premio de España, donde buscará sumar sus primeros puntos con la escudería francesa en la carrera programada para el domingo a las 10 (hora argentina).