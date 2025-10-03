Colapinto finalizó 19° en el ensayo inicial de la Fórmula 1 en Singapur. Entre los rascacielos y la pintoresca Singapore Flyer, que decoran Marina Bay, una tarde nublada recibió al Gran Circo este viernes para la primera práctica libre en el circuito de Singapur, donde este domingo desde las 9 de nuestro país se correrá la 18ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto no mostró mejoras con su Alpine y terminó con el peor tiempo en pista: fue 19° (último, ya que Alex Albon quedó sin registro tras un incidente en su auto). Fernando Alonso (Aston Martin) fue el más rápido de la jornada, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull). El otro piloto de Alpine, Pierre Gasly, finalizó 13°.

La acción comenzó a las 17.30 de la ciudad-estado, con los primeros autos saliendo a probar con neumáticos duros. Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Oscar Piastri y Carlos Sainz fueron los que inauguraron la pista. Colapinto apareció en el segundo grupo, también con compuestos blancos, y marcó 1:37.704, mejor que Gasly, quien registró 1:38.416.

¡Al límite, Franco! Colapinto pasó muy cerca del muro en la FP1 de Singapur.



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/goX2VQPAVs — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2025



Con el correr de las vueltas, todos los pilotos bajaron sus tiempos. Lando Norris (McLaren) se puso al frente en un tramo, mientras que Verstappen, Hadjar, Alonso y Leclerc se ubicaron muy cerca entre sí, con diferencias mínimas de centésimas.

Lo más llamativo de la primera parte fue el contratiempo de Alex Albon. El tailandés tuvo que detenerse tras detectar humo en su Williams y avisó por radio: “Fuego”, antes de abandonar el monoplaza.

En paralelo, Gasly fue mejorando su rendimiento con respecto a Colapinto y avanzó posiciones. El francés marcó 1:34.565, apenas por delante del argentino, que en ese momento había registrado 1:34.655.

Complicaciones y fuego en el Williams de Albon en la FP1.



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8HdnoEdoOB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2025



A falta de 25 minutos para el final, Colapinto volvió a pista con neumáticos blandos y mejoró hasta 1:33.601. Sin embargo, en el último tramo quedó reflejada con más claridad la diferencia con su compañero de equipo. Gasly, también con gomas blandas, giró en 1:32.378 y alcanzó el 13° puesto.

Colapinto, pese a utilizar el mismo compuesto, no logró progresar y quedó en la 19ª posición, último de la clasificación debido a la deserción de Albon. La segunda práctica libre se disputará este viernes desde las 10 hora argentina. (