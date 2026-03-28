Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y largará desde esa posición en la carrera de este domingo en el circuito de Suzuka. El piloto argentino de Alpine logró avanzar a la Q2, pero no pudo dar el salto necesario para meterse entre los diez mejores.

La sesión volvió a mostrar dificultades para el pilarense en vueltas rápidas: marcó un tiempo de 1:30.627 en la Q2 y quedó lejos del corte para la Q3. En contrapartida, su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo una sólida actuación, terminó séptimo y partirá desde la cuarta fila.

Tras la clasificación, Colapinto fue autocrítico con el rendimiento: “No fue el resultado que esperábamos. Este fin de semana hemos tenido muchos problemas de ritmo con poco combustible. El auto se siente mucho mejor con carga alta, lo que espero sea un buen augurio para la carrera”.

El argentino explicó que, si bien hubo una mejora en la Q1, no lograron sostener ese progreso en la segunda tanda: “En la Q2 no dimos el paso necesario para tener opciones de llegar a la Q3. Con estos autos es fundamental estar en la ventana de funcionamiento adecuada y no lo hicimos”.

De todos modos, se mostró optimista de cara al domingo: “El ritmo de carrera es mejor que en la qualy. Intentaré hacer una buena largada y avanzar posiciones. Está todo muy apretado”.

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La pole position quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, que lideró el 1-2 de Mercedes, seguido por George Russell y Oscar Piastri (McLaren). Una de las sorpresas de la jornada fue la eliminación de Max Verstappen en la Q2: el neerlandés largará undécimo.

En cuanto a los antecedentes del fin de semana, en la última práctica libre Gasly había sido décimo, mientras que Colapinto terminó 17°, lo que anticipaba un sábado complicado para el argentino.

La carrera del Gran Premio de Japón se disputará este domingo desde las 2 de la madrugada (hora argentina) y podrá verse por Disney+ y Fox Sports. Colapinto buscará capitalizar un mejor ritmo en tanda larga para avanzar desde el 15° puesto en la grilla.