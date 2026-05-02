Franco Colapinto terminó octavo en la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

El piloto argentino había quedado décimo en la carrera Sprint del primer turno del día.

La pole fue de Kimi Antonelli, seguido por Max Verstappen y Charles Leclerc.

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