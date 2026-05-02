Automovilismo
Colapinto largará 8° en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1
El piloto de Alpine volvió a la pista este sábado luego de una primera jornada positiva. Terminó en la 10° posición y no sumó puntos.
Franco Colapinto terminó octavo en la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1.
El piloto argentino había quedado décimo en la carrera Sprint del primer turno del día.
La pole fue de Kimi Antonelli, seguido por Max Verstappen y Charles Leclerc.
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