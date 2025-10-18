Franco Colapinto tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de EE.UU.

El argentino en la primera etapa de la qualy clasificación había terminado 16°, pero Alex Albon (Williams) pasó los límites de la pista y le permitió avanzar a la siguente fase y solamente subió una posición.

Colapinto finalizó 14° en la Sprint, tres posiciones más adelante de la que partió, pero lejos en cuanto al ritmo de competencia. El argentino se vio favorecido por dos accidentes que involucraron a cinco pilotos más una penalización a Bearman sobre el final.

Max Verstappen ganó la accienteada carrera Spint que tuvo un choque entre los McLaren en la primera vuelta. La victoria le permitió al nerlandés descontar ocho puntos en la pelea por el Campeonato Mundial de Pilotos.

El Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, es la 19° fecha de la temporada y marca el inicio de la gira por América, que también incluirá paradas en Ciudad de México, San Pablo y Las Vegas.