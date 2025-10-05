Franco Colapinto no pudo repetir en la clasificación su aceptable cierre de práctica libre donde había logrado su 16º puesto. Al momento de competir por un lugar expectante en la parrilla de largada, el argentino hizo una buena vuelta inicial que lo catapultó al 8º lugar, pero luego su tiempo fue mejorado por muchos de los que venían abajo y terminó en la 18º colocación.

No obstante, en la carrera del Gran Premio de Singapur que se desarrollará este domingo largará 16°, debido a una sanción posterior a Alex Albon (12°) y Carlos Sainz (13°). Ambos recibieron penalizaciones por irregularidades en el alerón trasero de sus respectivos Williams, y quedaron al fondo del pelotón, adelantando dos posiciones a todos corredores que estaban ubicados detrás.

La mala fortuna del argentino tuvo que ver con un problema que presentó en la última vuelta que estaba dando con el tiempo ya agotado donde venía mejorando sus tiempo, pero finalmente terminó apenas unas milésimas por encima de la marca.

Puede interesarte



Por su parte, su compañero de escudería Pierre Gasly, tampoco tuvo una buena actuación, con los primeros tiempos no pudo pasar del 19º lugar y luego terminó abandonando la clasificación por un problema eléctrico que hizo que aparezca una bandera amarilla y se termine la clasificación en la última colocación.