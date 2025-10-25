Automovilismo
Colapinto largará último en el Gran Premio de México de la Fórmula 1
El argentino, en su búsqueda de conseguir un buen tiempo, se fue de la pista y complicó su rendimiento.
Este sábado, Franco Colapinto se despidió en la primera tanda de la clasificación y arrancará el Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el último puesto.
Luego de realizar las prácticas libres, Franco Colapinto tuvo una mala clasificación con su Alpiney arrancará el Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el último lugar.
Después de dar 22 giros, el argentino marcó un tiempo de 1:18.581. Sin embargo, en su último intento por entrar a la segunda tanda, se salió de la pista y debió levantar el pie del acelerador.
Junto al pilarense, también fueron eliminados su compañero de escudería Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Alex Albon y Lance Stroll.
Por otra parte, Isack Hadjar terminó primero con su auto del equipo Racing Bulls, seguido de Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes).