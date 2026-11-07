Franco Colapinto quedó eliminado en la primera etapa de clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y largará desde el puesto 17 en la carrera del domingo, según el resultado registrado en la sesión de este sábado. El argentino no logró avanzar a la Q2 en una jornada marcada por las fuertes lluvias y las dificultades que presentó el circuito de Interlagos.

El piloto de Alpine completó su mejor vuelta en 1:33.327 y terminó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que también quedó eliminado.

La clasificación se desarrolló en condiciones especialmente complicadas debido a la cantidad de agua acumulada sobre el asfalto, que obligó a detener la actividad durante casi una hora y media.

El resultado representa un nuevo desafío para Colapinto, que llegó a Brasil con la intención de recuperar protagonismo y volver a sumar puntos después de varias carreras sin conseguirlo.

Una clasificación marcada por el diluvio

La actividad estaba programada para comenzar a las 15, hora argentina, pero las condiciones meteorológicas complicaron rápidamente el desarrollo de la sesión.

Los pilotos salieron inicialmente con neumáticos intermedios. Sin embargo, la intensidad de la lluvia y la acumulación de agua obligaron a mostrar la bandera roja.

Las curvas 2, 3, 4 y 5 presentaban sectores anegados, por lo que las autoridades demoraron la reanudación hasta que mejoraran las condiciones de seguridad.

Finalmente, la clasificación volvió a ponerse en marcha cerca de las 16.26.

Colapinto comenzó a mejorar progresivamente sus registros, aunque las condiciones de pista impidieron que pudiera conseguir una vuelta suficientemente rápida para mantenerse entre los 15 primeros.

Su mejor tiempo fue de 1:33.327, que lo ubicó definitivamente en el puesto 17, apenas por delante de Gasly.

El argentino había mostrado un mejor ritmo en las prácticas

El resultado contrastó con las sensaciones que había dejado el viernes durante los primeros entrenamientos libres.

En la primera sesión, Colapinto había finalizado noveno, mientras que en la segunda consiguió el undécimo registro.

Durante esa jornada completó 64 vueltas entre ambas prácticas, lo que permitió al equipo evaluar diferentes configuraciones del Alpine y trabajar sobre el rendimiento de los neumáticos.

Después de las pruebas, el piloto reconoció que el automóvil todavía presentaba problemas de tracción, estabilidad y consistencia.

No obstante, consideró que el equipo tenía posibilidades de acercarse a los diez primeros puestos.

El sábado, durante el tercer entrenamiento libre, las dificultades volvieron a aparecer: Colapinto terminó 14°, con un tiempo de 1:12.925, mientras que Gasly finalizó undécimo.

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El objetivo de volver a sumar puntos en Brasil

Antes del comienzo del fin de semana, Colapinto había expresado su confianza en el progreso de Alpine durante la temporada.

“El equipo, en relación con el año pasado, dio un salto muy grande”, aseguró durante una conferencia de prensa.

También reconoció que todavía quedaban aspectos por mejorar, especialmente después de las dificultades que afrontó en las últimas competencias.

“El objetivo es entrar en los puntos”, afirmó el argentino, que busca recuperarse tras quedarse sin unidades en el Gran Premio de México por una penalización.

Colapinto destacó además el vínculo especial que tiene con el circuito de Interlagos, donde habitualmente recibe el apoyo de numerosos hinchas argentinos.

“Me encanta esta pista, es uno de los Grandes Premios del año que más espero. Ojalá pueda regalarle algo lindo a los argentinos que estarán presentes”, expresó.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Brasil

La carrera principal del Gran Premio de Brasil está programada para este domingo 8 de noviembre a las 14, hora argentina, en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo.

La competencia corresponde a la vigésima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

Con el puesto 17 obtenido en la clasificación, Colapinto deberá intentar avanzar posiciones desde el comienzo y aprovechar las oportunidades que puedan surgir durante la carrera.

El argentino llega a esta instancia después de una jornada irregular para Alpine, con ambos pilotos eliminados en la Q1 y la necesidad de recuperar rendimiento para disputar los puntos.