Franco Colapinto, que este sábado quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y clasificó en el puesto 18°, subirá un escalón en la parrilla de largada para partir en el puesto 17° en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Esto se debe a que el piloto de RB, Isack Hadjar, que venía de conseguir su primer podio y había clasificado 16°, deberá salir desde el pit lane tras reemplazar la unidad de potencia de su monoplaza.

El sábado había mostrado un anticipo alentador en la FP3, donde Colapinto aceleró sobre el final y pasó del último al decimocuarto lugar en una grilla ajustadísima: los 20 pilotos quedaron encerrados en menos de un segundo. Sin embargo, en la clasificación no pudo repetir esa actuación y se despidió en la primera ronda.

La escudería Alpine, a la que pertenecen tanto Colapinto como Gasly, sufrió nuevamente la falta de ritmo frente al resto. Ambos quedaron eliminados en la Q1, confirmando las dificultades del equipo en un circuito histórico como el de Monza, donde la velocidad es determinante.

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El Gran Premio de Italia se correrá este domingo desde las 10, a 53 vueltas, con un recorrido total de 306 kilómetros. Colapinto buscará ganar posiciones en carrera, en un trazado especial que lo vio debutar en la máxima categoría un año atrás, y donde intentará capitalizar cualquier oportunidad para avanzar en el clasificador.