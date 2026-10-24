Franco Colapinto afrontará un difícil desafío este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine finalizó en el 15° puesto de la clasificación disputada este sábado en el Circuito de las Américas, en Austin, pero una sanción de diez lugares en la grilla de largada lo dejará entre los últimos competidores.

El corredor oriundo de Pilar consiguió superar la Q1 al ubicarse en la 13ª posición, resultado que le permitió avanzar a la segunda instancia clasificatoria. Sin embargo, no logró mejorar lo suficiente durante la Q2 y quedó fuera de la definición de los diez primeros puestos.

Colapinto registró un tiempo de 1:35.722 en su última tanda clasificatoria, una marca que no le alcanzó para continuar en competencia.

Una sanción que condiciona la carrera

El principal inconveniente para el argentino es la penalización de diez posiciones que arrastra desde el viernes, luego de que Alpine decidiera incorporar una cuarta unidad de control electrónico en su monoplaza.

El cambio superó el límite de tres componentes permitidos por reglamento durante la temporada, por lo que recibió una sanción que deberá cumplir en la carrera del domingo.

La decisión del equipo estuvo relacionada con la necesidad de realizar modificaciones técnicas en el vehículo, después de los problemas que Colapinto había experimentado en competencias anteriores.

De esta manera, el argentino tendrá que apostar a una estrategia que le permita recuperar posiciones durante las 56 vueltas previstas para el Gran Premio.

Puede interesarte

Cómo le fue en las prácticas libres

Durante las tres sesiones de entrenamientos, Colapinto mostró un rendimiento irregular. El viernes terminó 17° en la primera práctica y 15° en la segunda, mientras que este sábado volvió a ocupar el 15° puesto en la última tanda.

En la tercera práctica libre, el piloto argentino comenzó con un registro de 1:40.241, que inicialmente lo dejó en el último lugar. Sin embargo, consiguió mejorar sus tiempos e incluso llegó a ubicarse transitoriamente entre los diez primeros.

Finalmente, los registros de sus rivales lo relegaron nuevamente a la 15ª posición.

El más rápido de la sesión fue Lewis Hamilton, con Ferrari, seguido por Max Verstappen, Charles Leclerc, Kimi Antonelli y George Russell.

Cuándo corre Colapinto en Estados Unidos

La carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 17 (hora argentina), en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

El trazado cuenta con 20 curvas y una extensión aproximada de 5,5 kilómetros. Los pilotos deberán completar 56 vueltas.

La competencia podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV.

Para Colapinto, el objetivo será aprovechar las oportunidades de sobrepaso y el trabajo realizado por Alpine durante los entrenamientos para recuperar terreno después de una clasificación condicionada por la penalización