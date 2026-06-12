El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una buena actuación en la primera práctica libre del Gran Premio de España, donde finalizó en el décimo lugar.

Colapinto, que busca volver a sumar puntos tras un fin de semana para el olvido en Mónaco, registró un mejor tiempo de 1:17,893 y quedó a un segundo y 530 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico George Russell (Mercedes).

George Russell quedó como el líder de la sesión con una marca de 1:16.363 con su Mercedes. Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) completaron el podio.

La FP1 estuvo marcada por la presencia de pilotos rookies en lugar de titulares: Leonardo Fornaroli por Lando Norris (McLaren), Ayumu Iwasa por Isack Hadjar (Red Bull), Fred Vesti por Kimi Antonelli (Mercedes), Colton Herta por Sergio Checo Pérez (Cadillac), Dino Beganovic por Lewis Hamilton (Ferrari), Luke Browning por Alex Albon (Williams) y Paul Aron por Nico Hulkenberg (Audi). Esto forma parte de una normativa en la que los equipos tienen que darle la oportunidad a pilotos reserva de girar en una sesión oficial de la F1 en cuatro oportunidades -dos por cada monoplaza- en la temporada.