Lando Norris (McLaren) comenzó el último Gran Premio de la temporada 2025 de Fórmula 1 con el pie derecho: el británico marcó el mejor tiempo de la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) en el circuito de Yas Marina con un registro de 1m24s485, superando por apenas ocho milésimas a Max Verstappen (Red Bull), su máximo rival en la pelea por el título mundial. La diferencia mínima anticipa un fin de semana de máxima tensión en la definición del campeonato.

Como es habitual en Abu Dhabi, la normativa que obliga a los equipos a alinear a dos pilotos novatos a lo largo del año alteró la grilla habitual. McLaren cedió el MCL39 de Oscar Piastri al mexicano Pato O’Ward, quien abrió la sesión con neumáticos blandos y registró 1m27s398 antes de que Verstappen, con compuesto duro, bajara la referencia. Alpine, por su parte, le dio continuidad a su programa de jóvenes y alineó al argentino Franco Colapinto junto al estonio Paul Aron (en reemplazo de Pierre Gasly).

Franco Colapinto fue una de las grandes revelaciones de la mañana. El piloto de 22 años, que ya había impresionado en sus apariciones previas con Williams, completó una progresión impecable: tras un primer intento en 1m27s661, bajó progresivamente hasta detener el cronómetro en 1m24s855, ubicándose 6° a solo 370 milésimas de Norris y dentro del Top 10. Su compañero Paul Aron cerró en la 13ª posición.

Con 28 °C ambientales y 35 °C en pista, la FP1 sirvió como primer termómetro de un fin de semana que no solo definirá el campeonato de pilotos —donde Norris, Verstappen y Piastri llegan separados por pocos puntos—, sino también el de constructores, con McLaren y Red Bull en una lucha palmo a palmo. La acción continuará esta tarde con la FP2, ya con los pilotos titulares habituales en pista.

Viernes 5 de diciembre

Prácticas libres 2 - 10.00 a 11.00

Sábado 6 de diciembre

Prácticas libres 3 - 07.00 a 08.00

Clasificación - 11.00 a 12.00

Domingo 7 de diciembre

Carrera - 10.00