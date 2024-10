El argentino Franco Colapinto finalizó en el duodécimo puesto de la Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos, que se llevó a cabo este sábado en el circuito de Austin, Texas.

En tanto, el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, se quedó con el primer lugar, seguido del español Carlos Sainz y el británico Lando Norris.

Si bien el pilarense mantuvo su posición en la largada, perdió dos lugares durante la carrera con el mexicano Sergio "Checo" Pérez y el australiano Oscar Piastri. Por otra parte, no pudo superar al piloto de RB, Yuki Tsunoda, en la pelea por el undécimo puesto.

Si bien Norris fue quien largó de mejor manera, y consiguió escalar dos posiciones hasta quedar segundo, tuvo muchos problemas propios y con su monoplaza, por lo que en la última vuelta fue superado por el español Sainz.

El británico de McLaren terminó en el tercer puesto y Charles Leclerc, quien casi le quita el podio, se quedó con el cuarto puesto.

Por otra parte, la gran lucha de la carrera fue entre los dos pilotos de Ferrari: Sainz y Leclerc. Si bien el monegasco es quien necesita sumar la mayor cantidad de puntos para meterse en la pelea por el campeonato de pilotos, fue el español quien sumó un punto más que su compañero.

La escudería Haas consiguió sumar tres puntos después de que Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg finalizaran en el séptimo y octavo puesto, sumando dos y un punto, respectivamente.

El compañero de Williams de Colapinto, Alex Albon consiguió escalar al decimoséptimo puesto después de largar desde pit lane, tras realizar cambios de configuración en su monoplaza. Aun así, la escudería británica se quedó sin la posibilidad de sumar puntos en la carrera Sprint de Estados Unidos.

Al finalizar la carrera, el ingeniero de Williams, Gaëtan Jego, le dio unas palabras de aliento al argentino a través de la radio: "Eso es P12. Buen esfuerzo. Fue difícil acercarse a Tsunoda para adelantarlo. Pero profundizamos cuando vuelvas al box".

El pilarense se mostró disconforme con su rendimiento y se lamentó no poder sumar puntos para la escuderia Williams: "Si, amigo, fue difícil. Difícil de seguir. Pero supongo que no fue suficiente. No fue suficiente en esta carrera para acercarnos".

Posterior a eso, el argentino habló para ESPN y reconoció que, si bien su monoplaza tenía ritmo, no consiguió superar a sus rivales: “Teníamos ritmo pero eran imposibles de pasar, los Haas iban muy rápido. Tenían un cohete este fin de semana".

"Estaba más rápido que Yuki, pero no pude pasarlo”, agregó el piloto.

Colapinto volverá al circuito de las Américas a las 19 (hora Argentina) para llevar a cabo la clasificación a la carrera del domingo del Gran Premio de Estados Unidos.

A continuación, los puestos finales en la carrera Sprint del GP de Estados Unidos.

1.Max Verstappen (+8 puntos)

2. Carlos Sainz (+7 puntos)

3. Lando Norris (+6 puntos)

4. Charles Leclerc (+5 puntos)

5. George Russell (+4 puntos)

6. Lewis Hamilton (+3 puntos)

7. Kevin Magnussen (+2 punto)

8. Nico Hulkenberg (+1 punto)

9. Sergio "Checo" Pérez

10. Oscar Piastri

11. Yuki Tsunoda

12. Franco Colapinto

13. Lance Stroll

14. Pierre Gasly

15. Esteban Ocon

16. Liam Lawson

17. Alex Albon

18. Fernando Alonso

19. Guanyu Zhou

20. Valtteri Bottas