Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y no pudo sumar puntos en la antepenúltima fecha de la temporada 2026. El piloto de Alpine tuvo una carrera con distintos momentos de protagonismo, aunque una demora en una de sus detenciones en boxes terminó complicando sus posibilidades.

El argentino partió desde la decimocuarta posición en el circuito de Lusail y consiguió avanzar dos lugares en los primeros metros, luego de aprovechar un incidente entre Arvid Lindblad y Liam Lawson.

En la segunda vuelta también superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y se ubicó duodécimo. Con el avance de la competencia y las primeras paradas de sus rivales, Colapinto llegó a escalar hasta el sexto lugar.

Una parada en boxes que condicionó su carrera

La estrategia de Alpine tuvo un papel importante en el desarrollo de la competencia. En la vuelta 27, cuando marchaba séptimo, el argentino ingresó a boxes para cambiar neumáticos, pero una demora de los mecánicos lo hizo perder varias posiciones.

Al regresar a la pista quedó decimocuarto, detrás de Gasly, aunque rápidamente recuperó el lugar frente al francés.

En el tramo final volvió a avanzar posiciones y llegó a ubicarse séptimo. Sin embargo, todavía debía cumplir con una segunda detención obligatoria, que realizó en la vuelta 48, cuando marchaba noveno.

Después de esa parada regresó a la pista en el puesto 13 y consiguió mantener esa ubicación hasta la bandera a cuadros, nuevamente por delante de su compañero de equipo.

Antonelli se quedó con el triunfo en Qatar

La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien consiguió un nuevo triunfo para Mercedes y cruzó la meta con una ventaja de más de 31 segundos sobre su compañero George Russell.

Oscar Piastri completó el podio con McLaren, mientras que Max Verstappen terminó cuarto y Lando Norris quinto.

Con este resultado, Colapinto cerró una competencia en la que mostró capacidad para avanzar en el clasificador, pero no logró transformar ese rendimiento en puntos para Alpine.