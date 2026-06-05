Un Boeing 787-9 Dreamliner sufrió el colapso del tren de aterrizaje delantero cuando estaba estacionado en la puerta de embarque y listo para partir rumbo a Los Ángeles. Los pasajeros todavía no habían subido, pero varios empleados resultaron heridos.

Este jueves, un avión de Lufthansa que se preparaba para despegar desde Frankfurt hacia Los Ángeles sufrió el colapso de su tren de aterrizaje delantero y quedó inclinado sobre la pista, rodeado rápidamente por equipos de emergencia.

El episodio ocurrió al mediodía, cuando el Boeing 787-9 Dreamliner permanecía detenido en la puerta de embarque del aeropuerto alemán mientras avanzaban las tareas previas a la partida del vuelo LH450 con destino a California.

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Las imágenes del incidente mostraron el momento más impactante: la parte delantera de la aeronave apoyada prácticamente sobre el suelo después de que cediera el sistema de soporte frontal. En pocos minutos comenzaron a llegar vehículos de emergencia y personal técnico para asegurar la zona.

Aunque el avión estaba próximo a iniciar el embarque, la compañía confirmó que los pasajeros todavía no habían subido. Dentro y alrededor de la aeronave sí había tripulantes y empleados de tierra realizando tareas operativas.

🇩🇪😱✈️ Un avión Boeing 787 de Lufthansa sufrió el colapso del tren de aterrizaje delantero mientras estaba estacionado en una puerta del Aeropuerto de Frankfurt, Alemania. pic.twitter.com/dCWNIynexp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 4, 2026

La empresa informó que varios trabajadores sufrieron lesiones y recibieron atención médica, aunque por el momento no trascendió cuántas personas resultaron afectadas ni cuál es la gravedad de las heridas.

Las fotos tomadas en el lugar dejaron ver además otro detalle relevante: tras el colapso, parte de la estructura inferior del avión quedó comprometida y los motores terminaron en contacto con el suelo. También se observaron daños visibles en componentes asociados al sistema del tren de aterrizaje delantero.

El avión involucrado era una de las incorporaciones más recientes de la flota de Lufthansa. Se trata de un Boeing 787-9 matrícula D-ABPQ, que realizó su primer vuelo en abril de 2025 y comenzó a operar comercialmente para la compañía alemana a comienzos de este año.

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Según reconstrucciones realizadas por medios especializados en aviación, la aeronave seguía conectada a la manga de embarque cuando ocurrió la falla. Videos difundidos poco después muestran la rápida respuesta de los equipos aeroportuarios y el despliegue de asistencia alrededor del fuselaje.

El incidente obligó a cancelar el vuelo hacia Los Ángeles y generó una reprogramación inmediata para los pasajeros afectados, que debieron ser reubicados en otros servicios.

Ahora, el foco está puesto en determinar qué provocó la falla. Lufthansa confirmó que abrió una investigación.