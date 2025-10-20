Durante el concierto de Coldplay, se vivió un momento viral en el que Chris Martin invitó a un supuesto guardia de seguridad al escenario para bailar con una máscara de alienígena.

Este tipo de acciones han sido planeadas por la banda en ocasiones anteriores como parte de la escenografía y entretenimiento para el público, aunque a veces se utilizan verdaderos miembros del personal para dar una impresión de espontaneidad.

El guardia, que en realidad era un bailarín profesional, comenzó a moverse de forma enérgica y sorprendió al público luego de que el cantante le colocara una máscara de alienígena,.

A pesar de que los videos se viralizaron como si fuera un momento espontáneo, en realidad fue una sorpresa orquestada por la banda, quien contó con un bailarín profesional disfrazado de guardia de seguridad.