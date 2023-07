La banda de Chris Martin es experta en sorprender a sus fans en los conciertos. Recordemos que, a su paso por España durante la última gira, subieron al escenario a los Gipsy Kings, dejando al público boquiabierto. Coldplay sigue sumando fechas a su gira Music of the Spheres, y en su segundo concierto en Suecia, han querido compartir con los asistentes una canción muy especial.

Todo el público ha coreado una versión de Everybody (Backstreet’s Back) de los Backstreet Boys. Esta inesperada canción llegó después de su set de 25 canciones. Es más que probable que esta interpretación se trate de un tributo a los compositores Max Martin y Denniz Pop, que escribieron y produjeron el tema, y que son suecos. Los propios Doldplay trabajaron con estos profesionales al inicio de su carrera, por lo que, parece que han querido homenajearlos.

Además de hacer bailar y cantar a todos los asistentes, los propios Backstreet Boys se han sentido honrados después de ver esta versión inesperada. No han tardado en subir a sus redes sociales un clip para agradecerlo con la frase: “¡Vibrando con la versión de Everybody (Backstreet’s Back) de Coldplay! Verdaderamente un honor”.

No es la primera vez que la banda de Chris Martin utiliza uno de sus conciertos para rendir homenajes a otros artistas. Después de 52 años ininterrumpidos, Elton John decía adiós a los escenarios en Estocolmo, y los británicos, que se encontraban en Suecia, quisieron versionar su clásico Rocket Man. Coldplay conectó en directo con el legendario artista a través de las pantallas de ambos escenarios.

Este fue el emotivo mensaje que le lanzaron al músico: "Elton, de parte de todos nosotros aquí, de todas las bandas y todos los artistas que has amado, inspirado y ayudado, te queremos mucho. Estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros, todo lo que ha hecho por la Fundación SIDA. Cada vez que has sido amable con alguien. Por todo lo que has hecho por la comunidad LGBTQ. Todo lo que has hecho por la moda y las gafas. Todo lo que has hecho por la sensualidad, el amor y las batas. Todo lo que has hecho por la música, todo lo que Bernie ha hecho por las letras, todo lo que tu banda ha hecho en los miles de shows que has hecho. Te queremos mucho, feliz jubilación y te vamos a extrañar mucho".

Estas iniciativas de Coldplay demuestran que el grupo siente una gran admiración por los artistas que han inspirado su música a lo largo de su carrera. El respeto y la conexión con ellos trascienden de los géneros y las generaciones, y la banda de Chris Martin siempre ha sido abanderada de este tipo de homenajes.

La gira Music of the Spheres sigue adelante con muchas fechas alrededor del mundo, y Coldplay sigue sorprendiendo encima de los escenarios con su capacidad para homenajear a cualquier artista. Seguiremos muy pendientes de todo lo que nos tengan preparado en sus próximos conciertos.