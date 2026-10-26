El comerciante conocido como “El Negro del Sabor” fue llevado a un centro asistencial, mientras las autoridades buscan establecer si existían amenazas previas y revisar posibles registros de cámaras de seguridad en el sector

De acuerdo con información de la cuenta Primero Barranquilla, uno de los presuntos agresores recibió golpes de trabajadores del restaurante antes de escapar.

Las versiones conocidas hasta ahora indican que dos hombres llegaron al sector en una motocicleta y que uno de ellos descendió para disparar contra el propietario del negocio.

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La información disponible no precisa cuántos disparos se realizaron ni la gravedad de las lesiones del comerciante. Tampoco se conoce si había clientes dentro del local cuando ocurrió el ataque.

Tras la agresión, el dueño del restaurante fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. Hasta el momento, no han trascendido reportes oficiales sobre su estado de salud.

🇨🇴 Violencia 🚨 Sujeto dispara contra un local comercial de Barranquilla, asesina al administrador y es atrapado por trabajadores. https://t.co/XjYEiuQ1KJ — NotiCancha (@porqueTcol) October 26, 2026

La situación cambió cuando los dos hombres intentaban abandonar el lugar. Según las versiones difundidas, empleados del restaurante alcanzaron a uno de los supuestos responsables y lo golpearon en medio de la reacción por lo ocurrido.

En un video que circula en redes sociales, se ve como varias personas lo agredieron con cuchillo y le dieron pata, y hasta le partieron una silla en la cabeza. El hombre logró escapar después de la agresión física y huyó junto con el conductor de la motocicleta.

Las autoridades deberán establecer cómo se produjo el hecho, quiénes participaron y cuáles fueron los móviles. Por ahora, no se ha confirmado si el caso estaría relacionado con extorsiones, aunque ese fue uno de los temas que apareció en las reacciones de usuarios en X.

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“Para que lo vea Colombia. La extorsión sigue en Barranquilla”, escribió uno de los internautas, quien atribuyó esa hipótesis al atentado contra el restaurante. Sin embargo, esa versión no cuenta con confirmación pública de la Policía o de la Fiscalía.

Otra persona reaccionó con un mensaje de respaldo a quienes enfrentan a personas armadas. “Duro a todo aquel que ande sicariando”, escribió el usuario, en referencia a la situación registrada en el sector.

Un tercer comentario cuestionó la capacidad de respuesta de quienes estaban en el restaurante. “Un restaurante y apenas uno solo llevaba cuchillo. Grave ahí”, señaló.

Estos mensajes reflejaron la preocupación que generó el caso entre usuarios de redes sociales.