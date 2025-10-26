Dos hombres que se movilizaban en motocicleta intentaron asaltar al conductor de una camioneta, pero este reaccionó con valentía y los enfrentó.

El conductor aceleró y embistió a una de las motos, pasándola por encima y frustrando así el robo. Aunque los sujetos portaban un arma de fuego, se dieron a la fuga de inmediato.

El violento episodio quedó grabado en la cámaras de seguridad y en las imágenes se observa el momento en que los sujetos, sorprendidos por la reacción del conductor, corren desesperadamente a rescatar su vehículo y huyen del lugar con las manos vacías.

Puede interesarte

Otro hecho similar ocurrió la noche del pasado 21 de octubre, alrededor de las 7:36 p.m., en la calle Lopes Quintas, en el barrio Jardín Botánico, al sur de Río de Janeiro. Según las autoridades, los sospechosos se desplazaban en una motocicleta cuando intentaron asaltar al conductor de una camioneta, sin percatarse de que este reaccionaría.

El fuerte impacto hizo que la motocicleta quedara debajo de la camioneta y que los presuntos ladrones quedaron debajo del vehículo, chocando contra una jardinera cercana. Testigos aseguran que el conductor actuó en defensa propia, ya que los sujetos habrían intentado acercarse también a su vehículo.

Una cámara de seguridad registró un impactante intento de asalto que terminó con dos delincuentes heridos y una persecución que sorprendió a quienes se encontraban en la zona.

Puede interesarte

En las imágenes se observa cómo un conductor embiste con fuerza a dos motociclistas que intentaban cometer un robo en plena vía pública, desatando una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Minutos después, unidades de la Policía Militar y el Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio. Los rescatistas emplearon un gato hidráulico para levantar la camioneta y liberar a los heridos, quienes fueron esposados en el lugar antes de ser trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto. Allí recibieron atención médica y, tras ser dados de alta, fueron llevados a la Comisaría 15 de Gávea.