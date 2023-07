Con la presencia de alrededor de 20 dirigentes, se llevó a cabo una reunión de comisión directiva en Colón, en la que se tocaron varios temas:

* La situación de Farías: de acuerdo a lo informado, todavía no hay un acuerdo y daría la impresión que las diferencias radican, sobre todo, en el porcentaje con el que se quedará Colón en una hipotética futura venta. Un aspecto sobre el que todavía se negocia es si se trata de un porcentaje o de una plusvalía. La diferencia radica en que, si se trata de un porcentaje sobre la plusvalía, se tiene que deducir el dinero que desembolsará Inter de Miami en caso de realizarse la operación (y que sería de 5.5 millones de dólares). En cambio, el porcentaje se establecería, en la hipotética venta, sobre el monto de la operación y sin deducciones. A todo esto, Farías no pudo ser inscripto por el Inter para disputar el torneo que empieza este viernes y que reúne a los equipos de la MLS con los mexicanos (Inter jugará ante Cruz Azul). Estiman que hay un 99 por ciento de posibilidades de que se realice la operación.

* Ofertas insatisfactorias por varios: respecto de Facundo Garcés, Santiago Pierotti y Eric Meza, hubo tanteos y consultas por los tres jugadores que pertenecen al club. En el caso puntual de Garcés, llegó una oferta de Vélez que fue considerada insuficiente.

* Los refuerzos para el plantel: se habló con el técnico de traer 6 o 7 jugadores para reforzar el plantel. Entre los que se fueron, las carencias que había y la posible salida de al menos un jugador, la realidad es que Colón quedó muy escaso en cantidad y calidad.

* La situación de Abbondándolo: tal como anticipó El Litoral, se oficializó de alguna manera la llegada de Miguel Abbondándolo al club. ¿Qué hará el ex vicepresidente de Atlético Tucumán?, trabaja en Buenos Aires, acercar nombres al mercado de pases y ser alguien de consulta para el presidente Vignatti. Se conocen mucho, tienen un cierto grado de amistad y eso es lo que llevó al presidente a decidir su llegada al club. No será personal del club (en el sentido de que no figurará en ninguna planilla de sueldos), aunque su intermediación seguramente estará remunerada.

* El tema del básquet: también se trató la continuidad de Colón en el Torneo Nacional de básquet. La idea es seguir militando en la citada categoría y eso fue lo que se decidió.

* El partido de Copa Argentina: más allá de los intentos – que aún continúan – por cambiar el día de disputa del partido de 16avos de final de esta Copa, por ahora se mantiene para el 2 de agosto en Junín (Colón quiere pasarlo al 15 por pedido de Gorosito). Esto, si persiste el 2 como día del juego, será unos días después del final del torneo de la Liga. En esa última fecha, Colón visitará a Arsenal y se cree que el partido podría jugarse sábado o domingo. Si es domingo, la diferencia con el encuentro ante Lanús por Copa Argentina es de apenas tres días, con dos viajes incluidos: el regreso a Santa Fe desde Sarandí y el traslado de Junín para jugar por Copa Argentina. El tema no se habló con Gorosito, pero sería interesante que Colón contemple la posibilidad de viajar directamente desde Buenos Aires hasta Junín para agilizar el descanso.