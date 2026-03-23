El Sabalero no pudo imponer su juego ante el Candombero y cayó derrotado en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Zona A.

Colón perdió este domingo por 3 a 1 ante San Telmo, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Zona A de la Primera Nacional del fútbol argentino.

Franco Acita fue el juez designado por AFA para el encuentro. Estuvo acompañado por Mariano Rosetti (asistente 1) , Diego Romero (asistente 2) y Gonzalo Correa como cuarto árbitro.

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Los goles fueron convertidos por Joel González en dos oportunidades, a los 40 de la primera etapa y a los 4 del complemento. El descuento del Sabalero llegó de parte de Alan Bonansea, a los 19 del segundo tiempo. El resultado final lo selló Franco Tisera, a los 29 de la segunda etapa.

Entre las incidencias, el encuentro estuvo detenido durante casi cuarenta minutos en el entretiempo, debido a que la ambulancia del estadio debió trasladarse para derivar un accidentado de urgencia y demoró su regreso a la Isla Maciel.