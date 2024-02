Colón retorna a disputar la categoría de ascenso luego de 9 años y habiendo jugado apenas medio año en los últimos 29. Desde el ascenso de 1995, los rojinegros se mantuvieron en la máxima categoría hasta el 2014, allí descendieron pero medio año después volvieron al círculo privilegiado en aquél recordado campeonato en el que hubo 10 ascensos, a fin de armar el nuevo torneo de 30 equipos que había diseñado Julio Grondona. Desde allí (diciembre de 2014), fueron nueve años (hasta diciembre de 2023), en los que Unión se mantuvo en la máxima categoría.

Este "detalle" -no menor- le crea exigencias y lo convierte en un partícipe protagónico del torneo. Habrá que ver si el desarrollo del mismo también lo lleva al pedestal de candidato, algo que seguramente el hincha querrá que el equipo muestre lo que debe mostrar para que pueda aspirar a algo tan complejo como es el ascenso a la máxima categoría en un torneo largo y duro, con 38 equipos.

La ausencia de VAR, las canchas, los arbitrajes... Son muchas las cosas que cambian, más allá de enfrentar a rivales de los cuáles se tienen pocas referencias en algunos casos, como ocurrirá este sábado, por ejemplo, cuando por primera vez en la historia reciba a Defensores Unidos de Zárate.

Colón ha formado un plantel totalmente nuevo, del cuál sólo han quedado algunos pocos jugadores. Goltz y Toledo son las referencias del equipo anterior, razón por la que este proceso necesitará indispensablemente de tiempo y paciencia para que las piezas se vayan articulando. Llegaron 18 jugadores y todavía es posible que se arrimen algunos más, teniendo en cuenta que el mercado está abierto y el libro de pases cerrará la semana que viene.

Delfino fue probando algunas variantes en los partidos amistosos, pero hay jugadores que, desde el primero de ellos, se fueron ganando un lugar en la consideración del DT. Por ejemplo, se apuesta a que el arquero será Vicentini; que en la línea de cuatro estarán Navas, Goltz, Lopes y Castex; que en el medio jugará Prediger y que acá surge una duda respecto de si será el único volante de contención o si estará acompañado por el Kily Vega. Por derecha estará Jourdan, por izquierda jugará Lagos y en el caso de que Prediger sea el único "5", aparecerá Talpone como acompañante, aunque con la obligación de convertirse en el armador de juego. Un poco más arriba estará Guille (otro sobreviviente del proceso anterior) y el punta neto será Toledo.

De Defensores Unidos no se tienen demasiadas referencias. También contrató muchos jugadores (17 y con posibilidades de sumar alguno más), mantuvo a Santiago Davio como entrenador y está claro que sus pretensiones -y obligaciones- no son las mismas que las de Colón, que hace dos años y medio saboreaba las mieles de la gloria con la obtención del título de campeón de la Copa de la Liga 2021.

“Buscaremos de corregir errores que cometimos en el torneo pasado, en especial tratar de sumar más puntos como visitante y seguir siendo muy fuertes como locales” Santiago Davio, DT de Colón

A propósito de Davio, dijo que "buscaremos de corregir errores que cometimos en el torneo pasado, en especial tratar de sumar más puntos como visitante y seguir siendo muy fuertes como locales algo que sucedió en la temporada pasada. Pero la idea ahora es ser un poco más protagonistas cuando nos toque ser visitantes, algo que dejamos pendiente del campeonato anterior. Los dos equipos que descendieron de la Liga Profesional, Colón y Arsenal, son dos grandes para la categoría. Entonces la divisional se hace cada vez más fuerte y competitiva, fijate que la mayoría de los equipos se reforzó con jugadores de renombre, que vienen de la Primera".

Los nuevos protagonistas de esta era en Colón. Foto: @colonoficial en X

Se venden plateas y palcos

La dirigencia de Colón resolvió vender palcos y plateas para el partido de este sábado a las 21.10 en el barrio Centenario, con el arbitraje de Andrés Gariano, en tanto que los socios podrán entrar a las populares de manera gratuita, aunque sólo se permitirá el ingreso de banderas y elementos de percusión a la tribuna norte.

El valor de la platea este es de $ 3.500 para los socios y $ 9.500 para los no socios. La platea oeste tendrá un valor de $ 6.000 para los socios y $ 13.000 para no socios, en tanto que los palcos corporativos costarán $ 13.000 para los socios y $ 19.000 para los no socios.

Brian Galván, el ex Colón, es jugador de Banfield

El ex jugador de Colón, Brian Galván, llegó a préstamo a Banfield, procedente del Colorado Rapids de la MLS de Estados Unidos y jugará a préstamo con opción por todo este 2024.

El volante ofensivo que había debutado en Colón en Primera, quedó libre por haber terminado el contrato y no haber arribado a un acuerdo, por aquél entonces, con la dirigencia que encabezaba Vignatti.

Apuntado por Falcioni y la secretaría técnica encabezada por Battión y Amut, Galván tendrá ahora la chance de volver a jugar en el fútbol argentino luego de tres años y medio de ausencia, ya que en junio de 2020 (plena pandemia) quedó libre de Colón, entidad que demandó al futbolista pero perdió el juicio entablado.

Por otra parte, Juan Cruz Zurbriggen, uno de los jugadores que el actual entrenador sabalero, Iván Delfino, no tendrá en cuenta, se incorporará a Guillermo Brown de Puerto Madryn para jugar el torneo de Primera Nacional.