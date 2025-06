Veinte minutos le costó a Colón para encontrarle la vuelta al partido. Ahí cambió la paridad inicial, aunque sin profundidad, de parte de los dos, para que la iniciativa se traslade a un Colón que a los 7 minutos tuvo una muy buena oportunidad, cuando Gigliotti capturó una pelota que quedó boyando en el área, le pegó mordida y apareció la pierna salvadora de un defensor. No fue la única del primer tiempo, pero fue la más peligrosa de un Colón que jugó mejor que un rival limitado, con centrales grandotes que le dieron solidez en el juego aéreo.

Yllana se decidió por Gallay para que el equipo tenga más opciones de juego. El pibe de Santo Tomé se abrió por izquierda cuando el equipo tuvo la pelota, juntándose con Lago y creándole muchos problemas a Basualdo por su sector. Cuando el equipo perdía la pelota, Gallay – de lo mejorcito del primer tiempo- se ubicaba detrás de Gigliotti y allí, el equipo cambiaba el 4-4-2 de ataque por un 4-2-3-1 para recuperar la pelota.

El 0 a 0 del primer tiempo fue un mejor negocio para el CADU. Más limitado, no lo atacó nunca a Colón. Si para muestra vale un botón, mientras Colón pateó cinco córners, el CADU ninguno. Y mientras Colón tuvo dos o tres aproximaciones de peligro al arco de Aquino, el otro arquero, Marcos Diaz, pasó una tarde muy tranquila en ese primer tiempo.

Por izquierda se vio lo mejor del equipo. Castet lo controló a Ferreyra, el delantero que más entró en juego en el arranque, por parte del rival, y se animó a acompañar en las jugadas de ataque. Así, con Lago, Gallay que se tiraba mucho por ese sector y Castet, Colón tuvo más profundidad por izquierda y casi que resignó la chance de atacar por derecha.

Precisamente, ese detalle fue observado De la Riva, que decidió sacar a Basualdo, el lateral por derecha, ingresando Patroni para jugar de lateral por izquierda y cambiando de posición a Argüello, que pasó a jugar de lateral por derecha.

En Colón, lo mejor del primer tiempo había sido Gallay, encarador, atrevido, dejando rivales en el camino y juntándose bien con Lago por izquierda. Gallay era punta cuando el equipo atacaba y bajaba para ubicarse detrás de Gigliotti cuando había que recuperar la pelota. Así, Colón pasaba del 4-4-2 para atacar, a un 4-2-3-1 para defender, con la línea integrada por Jourdan, Gallay y Lago por delante de Talpone-Forneris y por detrás de Gigliotti.

Las limitaciones del CADU, aunque más adelantado en el segundo tiempo, más los problemas que empezó a tener Colón para asumir la iniciativa, tornaron otra vez intrascendente el trámite del partido. Y cuando se cumplía el cuarto de hora, sorprendió Yllana sacando a Gigliotti para que ingrese Rossi, además de Taborda por un Jourdan que tuvo poco juego por esa tendencia sabalera de inclinar el juego por el lado izquierdo.

Es cierto que Gigliotti no había encontrado espacios, estaba absorbido por la marca de los grandotes del CADU y no logró aprovechar la única jugada que tuvo a su favor en el arranque del encuentro, pero se trata de esos jugadores que si no tienen un problema de lesión o algo que le impida seguir, siempre debe estar en cancha porque es la cuota de gol más importante que tiene el equipo, más allá de que hace bastante que no marca.

Se ordenó de mitad de cancha hacia atrás el CADU. La intención de De la Riva fue clara: no darle espacios ni ventajas a Colón. Los antecedentes del local no eran buenos: un equipo goleado, permeable defensivamente y por eso priorizó lo defensivo, con lo cual no arriesgó demasiado de mitad de cancha hacia adelante.

Por eso, el gasto quedó reservado para que lo hiciera Colón. Y Colón tenía pocos argumentos ofensivos, cada vez menos, para quebrar ese sistema ordenado del rival. Las imprecisiones fueron creciendo, el cansancio también y lo que no se perdió fue la falta de profundidad y la poca claridad.

Y en un partido sin situaciones, cerrado y complicado, Colón tuvo una situación muy propicia. Fue cuando Rossi se quedó con una pelota en el fondo de la cancha, tocó hacia atrás y Gallay remató desde una posición inmejorable. La pelota fue al lugar en el que estaba el arquero, que terminó tapando el remate. Sin embargo, tuvo una el CADU, que fue en un córner que cabeceó Lauman por el segundo palo y salvó Rossi en la línea. Ya estaba Bernardi en la cancha, por un Gallay que fue de mayor a menor.

El partido creció en intensidad y en emotividad en el final, hasta que una notable jugada de Castet por izquierda terminó con un pase atrás que Bernardi capitalizó con un remate que dejó sin chances a Aquino. Clink caja. Poco de fútbol para rescatar, pero goles son amores y las demás, buenas razones.