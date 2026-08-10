El encuentro se disputó desde las 15:30 horas en el estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe, con el arbitraje de Juan Cruz Robledo, secundado por Matías Balmaceda y Diego Romero, mientras que el cuarto árbitro fue Marcelo Sanz.

Con gol de Lago a los 33 del complemento y tras un polémico penal sancionado por Robledo, el sabalero se sacó de encima al duro San Telmo y volvió a festejar luego de 3 presentaciones. El equipo mostró los mismos defectos que en la era Medrán, pero terminó festejando a lo grande tres puntos que pueden ser fundamentales en la recta final de la temporada. El próximo sábado volverá a jugar de local ante Patronato en el interzonal.

En el partido que marcó el inicio del segundo ciclo de Iván Delfino como técnico sabalero, Colón recibió este domingo a San Telmo en partido válido por la fecha 24 del torneo de la Primera Nacional. Con la urgencia de volver a ganar para cortar la racha negativa que motivó la salida de Ezequiel Medrán y no perder terreno en la zona de vanguardia del grupo A, el rojinegro recibía a un candombero que también llegaba con la necesidad de sumar en Santa Fe para escapar de la zona de riesgo en la pelea por la permanencia que lo tiene como protagonista en esta temporada 2026.

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Con apenas 5 entrenamientos al frente del grupo, el "viejo" Delfino paró un equipo con apenas una variante, siendo el ingreso de Leandro Allende como volante sobre la izquierda y la aparición de Nacho Lago como segunda punta las novedades más importantes en la formación local. Enfrente estaba un Telmo en el que Aníbal Biggeri dirigía apenas su segundo partido tras el estreno con debut de la semana pasada ante San Miguel y que arrastraba una racha de 5 triunfos consecutivos ante Colón desde el descenso sabalero en diciembre de 2023 a la fecha.

Con el arbitraje de Juan Cruz Robledo, y luego del respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de Jorge Messi, el encuentro tuvo un inicio de máxima paridad, con la visita bien plantado y decidido a jugar de igual a igual dividiendo la tenencia de la pelota. Con Lago con la libertad de moverse por todo el frente de ataque, Colón buscaba progresar desde la administración del balón ante un San Telmo que juntaba mucha gente en la mitad de la cancha y elegía atacar desde la derecha con el movedizo Cristian Núñez como abanderado.

En este marco, la primera chance de la tarde fue a los 11 y fue para el equipo de Delfino, cuando el 10 sabalero se deshizo de la marca y sacó un zurdazo que se fue besando el palo derecho del arco defendido por Joaquín Enrico. En la réplica lo tuvo el candombero, con un balón que salió despejado desde el área local y encontró el remate de Brítez que contuvo Budiño yendo abajo y sobre su izquierda.

Los primeros 20 minutos del ciclo Delfino eran, desde el rendimiento, una continuidad de los últimos partidos con Medrán en el banco. Allende no encontraba su lugar, Marcioni no conseguía desbordar a su marcador y Lago no estaba preciso para conectar a un equipo que no tenía circuitos de juego ni creatividad para llegar con peligro sobre el arco de Enrico. A Colón todo le costaba ante un San Telmo que hacía la simple, con mucha concentración en su propio campo y siempre predispuesto a salir rápido en la contra y por las bandas.

Pisando el minuto 30, y desde una maniobra aislada, el local estuvo cerca de abrir el marcador, con un centro cruzado de Pier Barrios que Allende cabeceó a las manos de Enrico entrando por el segundo palo. En la siguiente, el que avisó nuevamente fue Lago, que encontró el balón suelto en el borde del área y sacó una volea de zurda que se fue apenas por encima del travesaño. La tercera en fila para Colón nació desde un lateral de Peinipil, que recibió la descarga de Garate y remató cerrado al primer palo provocando la reacción de Enrico para sacarla al córner.

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Este momento favorable el equipo de Iván Delfino terminó siendo un espejismo, y sin poder sacar una ventaja en el marcador se esfumó junto con el primer tiempo. Si bien intentó y buscó durante los 46 minutos que se jugaron en el Brigadier, el rojinegro esta vez vestido de blanco no mostró una imagen diferente a la apatía de las últimas fechas, sin rebeldía para sobreponerse y superar a un San Telmo ordenado, concentrado y que hacía su negocio en Santa Fe.

El cuarto de hora inicial del complemento no fue más que la continuidad del primer tiempo. Con la visita jugando cada vez más cerca de la posición de Enrico, y Colón teniendo que asumir el compromiso de ir con todas sus armas en busca del necesario triunfo ante su gente. Sin embargo, la búsqueda del equipo local no arrojó dividendos repitiéndose en centros y en pelotazos que ni Garate ni el resto de los hombres en ofensiva supieron capitalizar. Recién en 16 Delfino se decidió a mover el banco, haciendo ingresar a Muñoz y García en reemplazo de un extenuado Lértora y el inexpresivo Allende.

Apenas superado el minuto 30, y cuando el Brigadier estaba a punto de entrar en ebullición por la impaciencia de la gente, la enésima pelota que cayó en el área de San Telmo rebotó en la mano de uno de los defensores del candombero y obligó a Robledo a señalar la pena máxima. De la responsabilidad se hizo cargo Nacho Lago y con un potente remate al medio del arco dejó sin chances a Enrico para decretar el 1 a 0 y desatar el festejo sabalero en el Brigadier. Mereciéndolo por la insistencia más que por la claridad para buscarlo, Colón ganaba un partido durísimo ante un rival que vino a Santa Fe a vender cara su derrota.

Obligado a salir en busca del empate, San Telmo dejó espacios para que el equipo de Delfino lo liquide en la contra. Primero lo tuvo el pibe Buosi y luego Marcioni, con sendos remates que obligaron a dos grandes intervenciones del portero Enrico. Casi en tiempo cumplido, el que tuvo que aparecer para salvar a Colón fue Budiño, que estuvo atento para anticiparse a la definición de Zurbriggen. Ya en tiempo de descuento, lo pudo sentenciar el "Wachi" García, con un solitario cabezazo que el 1 candombero despejó con una mano al córner.

Sin tiempo para más, Robledo decretó el final del partido y desatando el desahogo de toda la gente de Colón que terminó celebrando en un partido donde no había margen de error, donde no se mostró una imagen diferente a la de las fechas anteriores pero donde los 3 puntos pueden ser claves para no perder terreno en la parte alta de la Zona A que lo tiene como protagonista. Con 39 puntos en 24 partidos, el sabalero se mantiene en el tercer lugar del clasificador, 7 por debajo del líder Ferro y con dos menos que el Deportivo Morón, que tiene un juego pendiente. La semana que viene, el sábado 15, los de Delfino volverán a ser locales ante Patronato de Paraná, en el cotejo interzonal válido por la fecha 25.

Síntesis del partido

COLÓN: 1- Matías Budiño; 4- Mauro Peinipil, 2- Pier Barrios, 6- Federico Rasmussen, 3- Facundo Castet; 11- Julián Marcioni, 5- Federico Lértora, 8- Ignacio Antonio, 7- Leandro Allende; 10- Ignacio Lago, 9- Leandro Garate. DT: Iván Delfino.

SAN TELMO: 1- Joaquín Enrico; 4- Juan Ignacio Motroni, 2- Leonel Polacci, 6- Emanuel Díaz, 3- Patricio Romero; 7- Cristian Núñez, 8- Facundo Roncaglia, 5- Elías Britez, 10- Jerónimo Porto Lapegüe; 11- Martín Batallini, 9- Nicolás Molina. DT: Aníbal Biggeri.

Gol: En el segundo tiempo, a los 33 min. Lago (C) de penal.

Cambios: En el primer tiempo, a los 26 min. 16- Gabriel Paredes por Roncaglia (ST). En el segundo tiempo, a los 11 min. 17- Iñaki Larthirigoyen por Porto (ST); a los 16 min. 14- Matías Muñoz por Lértora y 20- Franco García por Allende (C); a los 25 min. 15- Agustín Toledo por Antonio (C); a los 30 min. 17- Jerónimo Buosi por Garate (C); a los 38 min. 18- Román Gamarra, 19- Facundo Baez y 20- Juan Cruz Zurbriggen por Romero, Núñez y Batallini (ST).

Incidencias: En el segundo tiempo, a los 37 min. expulsado Aníbal Biggeri, DT de San Telmo.

Árbitro: Juan Cruz Robledo.

Estadio: Brigadier López - Santa Fe