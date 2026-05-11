El equipo de Medrán triunfó después de 3 partidos y con 22 puntos alcanzó al Deportivo Morón en el primer puesto del Grupo A. El sábado que viene visita a Estudiantes en Caseros.

Con la premisa, y al mismo tiempo con la obligación de volver a ganar después de 3 partidos para subirse nuevamente a lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona A de la Primera Nacional, el Colón de Ezequiel Medrán recibía la visita del necesitado All Boys de Aníbal Biggeri en el Brigadier López.

Cerrando una semana muy especial, que inició con la gran celebración por el 121° aniversario de la institución y se completó con el sentido homenaje en la previa al cumplirse 62 años de la inolvidable victoria sobre el Santos de Pelé, el Sabalero salía a la cancha con una propuesta ambiciosa, prescindiendo del triple 5 que tan buenos resultados le dio semanas atrás.

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Con todos sus hombres a disposición por primera vez en la temporada, Medrán apostaba por darle continuidad y rodaje a Darío Sarmiento tras su golazo en Los Andes, además de devolverle la titularidad a los ya recuperados Allende, Lértora y Marcioni.

Primer tiempo

Con la certeza de que en caso de ganar le daba alcance al Deportivo Morón en la punta del grupo, Colón salió decidido a buscar la ventaja desde el pitazo inicial de Maximiliano Macheroni y lo consiguió en la primera opción que tuvo frente al arco de Carrizo. Un centro pasado ejecutado desde la izquierda por Allende fue bajado de cabeza y encontró la solitaria aparición del capitán Federico Lértora para poner el 1 a 0 con un certero derechazo para desatar el festejo contenido de todo el Brigadier. El referente y símbolo de Colón volvió a festejar con la camiseta sabalera luego de estar cerca en varias ocasiones en las últimas fechas y lo gritó con todo de cara a la tribuna local.

Precisamente por esta vía, el equipo de Medrán estuvo a punto de estirar ventaja sobre los 16, cuando Bonansea armó una gran jugada personal y quedó cara a cara con el arquero pero no pudo superar la resistencia de Nicolás Carrizo que la mandó al córner. All Boys no encontraba los caminos para progresar en el terreno y Colón, con una gran tarea colectiva en la recuperación de la pelota, estaba más cerca del segundo que la visita del empate.

La insistencia sabalera tuvo su premio pasados los 31, cuando a la salida de un lateral el rojinegro no perdonó y puso el 2 a 0. Nuevamente con una acción que inició desde la izquierda, el balón cruzado encontró la posición de Julián Marcioni que controló, se acomodó y sacó un furibundo derechazo que dejó sin chances a Carrizo y desató el segundo grito de gol de todo el Brigadier.

Con la tranquilidad que le daba la ventaja y la superioridad manifiesta sobre un rival de bajo nivel y con poca respuesta desde lo anímico, Colón cerró un primer tiempo casi perfecto en el que edificó una diferencia clara y merecida antes de irse al descanso.

Segundo tiempo

Decidido a revertir la muy pobre imagen que dejó su equipo en los primeros 45, Anibal Biggeri metió tres cambios para iniciar el complemento con otro vuelo futbolístico y en ofensiva. Sin embargo, y a pesar de las variantes, la tónica del partido no se alteró y siguió mostrando al sabalero siendo claro dominador del juego, parándose bien lejos del arco de Budiño y yendo sin desesperarse en busca del tercero.

Sobre los 10, nuevamente lo tuvo Bonansea, conectando con dificultad un centro que llegó desde la derecha y envió a las manos de Carrizo. En la siguiente avisó All Boys, con una buena maniobra colectiva que finalizó con un potente zurdazo de Calone que el arquero local mandó al córner con una sola mano.

A la salida de ese tiro de esquina, la visita encontró el descuento. El balón cayó en el área y tras una serie de rebotes le quedó al lateral Alejo Tabares que sacó un violento remate que se clavó en el fondo de la red para darle vida al albo en Santa Fe con el 1-2.

Cuando parecía que el tanto visitante le daba inicio a un nuevo partido mucho más cerrado, Colón volvió a llegar a fondo y se encontró con un claro penal sancionado por Macheroni por una falta sobre Matías Muñoz en el área de Carrizo. De la pena máxima se hizo cargo Nacho Lago y con un remate seco y al medio puso el 3 a 1 y volvió a estirar la ventaja y darle tranquilidad a todo el Brigadier.

A los 22, una vez más lo tuvo All Boys, con otro pelotazo por arriba que le quedó a Medina y provocó otra imponente respuesta del arquero Budiño al córner. A pesar de la ventaja, y de la notoria diferencia de jerarquía, a Colón le costaba horrores manejar el ritmo y el tiempo del partido ante un entusiasta equipo visitante que, en el segundo tiempo y con buena respuesta de los que entraron desde el banco, salió a vender cara la derrota.

En 24 volvió a estar cerca del descuento el elenco de Biggeri, con un nuevo disparo de Bruno Medina que el golero local despejó con dificultad. En un partido de ida y vuelta y donde el mediocampo era zona de tránsito, la siguiente ocasión de gol fue para Colón y para Lago, que apareció por sorpresa en el centro del área y ganó de cabeza para provocar otra buena reacción del arquero Carrizo para mandarla al tiro de esquina.

En el cuarto de hora final del partido, la intensidad del partido volvió a decaer y finalmente el equipo de Medrán pudo poner el trámite en su zona de confort. Sin sobresaltos y lejos de Budiño, el sabalero pudo anotar un gol más pero no estuvo fino en los metros finales y por eso no pudo transformar la clara victoria en tono de goleada.

Cuando se jugaban 4 minutos de los cinco de descuento que se adicionaron a los 45 del complemento, una pelota área derivó en el segundo gol de la visita. Del pie de blanco a la cabeza de Iván Safarana, que puso el frentazo para dejar sin chances a Budiño y convertirse en el definitivo 3 a 2 para el conjunto santafesino.

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Con una sólida tarea colectiva, solventada también en buenos rendimientos individuales en todas las líneas, Colón se reencontró con la victoria dejando una muy buena imagen que renueva la ilusión de su gente. El pitazo final de Macheroni dio rienda suelta al festejo de la parcialidad sabalera que combatió el frío de la ya desapacible noche de domingo santafesina y terminó celebrando un triunfo tan merecido como necesario que lo vuelve a poner en lo alto del grupo A de la Primera Nacional.

El próximo sábado 16, desde las 15.30, Colón buscará ratificar su imagen en condición de visitante cuando, por la fecha 14, visite a Estudiantes de Buenos Aires en el estadio de Caseros.

Síntesis

COLÓN: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Leandro Allende; 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio; 11-Julián Marcioni, 7-Darío Sarmiento, 10-Ignacio Lago; 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

ALL BOYS: 1-Nicolás Carrizo; 4-Hernán Grana, 2-Iván Zafarana, 6-Alejo Rodríguez, 3-Alejo Tabares; 11-Tomás Assenato, 8-Alexis Melo, 5-Gustavo Turraca, 10-Ignacio Palacio; 7-Bruno Medina, 9-Santiago Apa. DT: Anibal Biggeri.

Goles: En el primer tiempo, a los 4 min. Lértora (C) y a los 32 min. Marcioni (C). En el segundo tiempo, a los 13 min. Tabares (AB); a los 19 min. Lago (C) y a los 49 min. Zafarana (AB).

Cambios: En el complemento, antes de comenzar, 18-Emiliano Purita por Turraca, 17-Thiago Calone por Assenato y 20-Ricardo Blanco por Apa (AB); a los 13 min. 18-Matías Múñoz por Sarmiento (C); a los 33 min. 16-Matías Rodríguez por Palacio (AB); a los 35 min. 14-Lucas Cano por Bonansea (C); a los 40 min. 16-Agustín Toledo por Antonio y 17-Emanuel Beltrán por Marcioni (C).

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Estadio: Brigadier López