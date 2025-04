La insoportable levedad de Colón. No importa cuando leas esto. Con Pereyra, con Yllana. De local, de visitante. Ni siquiera tiene importancia el rival de turno: le ganan los de arriba, los del medio, los de abajo. Como si la historia del Cementerio de los Elefantes, conocida mundialmente, no existiera: acá cualquiera pasa y gana. Con once, con diez, con nueve. Una vez más la gente explotó con todo y pidió “que se vayan todos”.

Además de los silbidos estruendosos, el partido quedó a casi nada de la suspensión por la caída de proyectiles donde se ubica la barra “disidente” (???). Con apenas 14 puntos en 12 partidos, además de estar afuera de todo en el puesto 13, el equipo está más cerca del fondo que de la parte alta de la zona.

De entrada, el marco (espectacular como siempre), el aliento ensordecedor, los fuegos artificiales y el debut de Andrés Yllana le dieron a un Colón necesitado ese plus y energía necesario para arrinconarlo a Defensores de Belgrano en esos primeros minutos de un domingo donde Colón necesitaba que fuera de resurrección en todo sentido.

Para variar, desde el vamos, lo más peligroso el “Puma” Emmanuel Gigliotti con su movilidad, jerarquía y experiencia. Desde la figura táctica, se las hizo simple el ex DT que ascendió a Aldosivi: 4-4-2 y cada uno en su lugar. Todo ese primer round fue del Sabalero que hacía correr la bola, circulaba y buscaba sin éxito.

Hasta que antes del cuarto de hora inicial, en lo que fue el primer ataque visitante, el “Dragón” mostró fuego y lo quemó al Sabalero. Lo lastimaron por el lado más flojito, el de Sánchez-Barreto: les ganaron en viveza, velocidad y contundencia. La armaron por afuera, centro-atrás con zagueros que (una vez más y van…) se regalaron en una contra y Pons de frente al arco eligió donde mandarla al gol. Sin hacer nada, Defensores ganaba. Haciendo algo más que antes, Colón perdía.

Si Defensores no se puso 2-0 fue porque “Facu” Sánchez lo tumbó de atrás en el último “tranco” a un Moyano que se iba al gol. A todo esto, la Platea Este se los quería comer el “4-8” de Yllana: amarilla para el ex inferiores sabaleras. En la jugada siguiente, de esa infracción misma, la pelota quieta, cero marca y Benítez solito se lo pierde en el arco del Fonavi. Estaba para el cachetazo el Colón de Yllana.

La primera llegada clara y bien armada del nuevo Colón llegó a los 25 minutos: la armaron los dos más insultados (o sea por derecha), el centro atrás como marcan los libros y lo cerraron justito a Gallay cuando le quedaba el arco de frente.

El partido se rompió a los 33 minutos cuando un torpe Massaccesi (lejos del arco, sin necesidad, jugada intrascendente) casi lo rompe a Castet: el juez Pafundi estaba al lado y no dudó en mostrar la roja.

Estaba claro que, desde ese momento, el “Dragón” honraría el nombre del club con sus nueve jugadores de campo y el arquero: “Defensores” de Belgrano, con diente apretados y líneas cerradas. No pudo entrar el Sabalero en ese primer tiempo: primero Forneris y después Sánchez le metieron mecha desde lejos.

Colón eligió, en el descanso, volver con dos cambios nostálgicos, románticos y sentimentales. Siempre lo genera cada vez que pisa la cancha uno de los héroes de San Juan como el cordobés Christian Bernardi y esta vez se sumó, siete meses después, la esperada vuelta de “Nacho” Lago. El silbado Barreto y el pibe Gallay se quedaron afuera del once.

Entró Lago, tipo “11”, se la mostró al rival y la cancha se vino abajo. Es como que, once contra diez, arrancaba con Bernardi y “Nacho” otro partido y otro Colón. Giménez, adelantado, salió a cualquier cosa y casi lo cuelgan al Sabalero en una contra. En el banco, Yllana pedía lo que Colón no tiene: paciencia.

A los 11 se lo perdieron Castet y Gigliotti de pirueta aérea. A los 14, el cambio de Sánchez por Garrido sólo generó silbidos (para uno o para los dos). Cerca de los 25 minutos, Mayor lo mandó al “Gordo” Vecchio para enfriar. En la primera, el ex “10” de Central, puso pelotita de gol y Giménez salvó el 2-0.

A los 30 minutos, Yllana mandó al pibito Matías Córdoba por un Forneris con molestia física. A los 37, Talpone le sacó chispas al travesaño. Y a los 40 minutos, cuando Colón se desinflaba, apareció Gigliotti en las alturas, ganó de arriba, se la bajó a Córdoba, el hijo del “Chiqui” pateó pero tapó Medina: el rebote le quedó a Bernardi y Rodríguez “a los Kempes en el ’78” la sacó con la mano. Penal y expulsión; Defensores con nueve en Santa Fe.

Teniendo un goleador tremendo en campo (Gigliotti), al penal lo pateó Bernardi: tapó Medina, la figura del “Dragón” y encima después le tapó el rebote al mismo cordobés. De yapa, en el tercer intento se pasó Taborda.

A Colón no le sale nada. Ni el tiro del final ni ese refrán que marca “técnico que debuta gana o al menos no pierde”. Debutó Yllana y perdió, a pesar de jugar una hora “larga” con uno más. La gente, en el final, explotó como nunca. Pidió “que se vayan todos”, con silbidos e insultos. Lo peor es que ahora la tabla y el juego se dan la mano. Colón está mal en todos lados. Quedó 13 de 18, más cerca del fondo que de arriba. Volvió a perder ante su gente. A este Colón, el que era del “Pata” Pereyra y ahora es de Andrés Yllana, no lo salva ni Scaloni.