Colón de Santa Fe perdió este domingo por la tarde ante Defensores Unidos de Zárate por la fecha 20 de la Zona B de la Primera Nacional. El “Sabalero” lo ganaba pero en cinco minutos el local se lo dio vuelta y se impuso por 2 a 1 en el estadio Mario Losinno.

Colón, que esta vez ganaba de visitante, lo perdió de manera insólita, casi patética. Había roto la sequía de visitante con gol de "Legui" pero en cinco minutos hizo todo mal y se lo terminó ganando un "9" (Javier Velázquez) que tiene 40 años y está más para el retiro que para otra cosa. De todos modos, ante la pasividad de Colón, el "9" del CADU pareció el clon de Cristiano Ronaldo. El DT, de paso errático, pide refuerzos; por ahora los dirigentes no trajeron a nadie y el libro cierra el jueves a la noche en AFA. Acaso lo único positivo es que no ganó San Telmo de local y el Sabalero sigue puntero. Pero está claro que si no ponen el despertador para reaccionar, a Colón lo van a dormir. En el fondo, más allá de los errores del entrenador y la responsabilidad de los dirigentes, otra vez le ganaron de atropellada. ¡Con un "9" de 40 años enfrente!.

Colón pisaba el inédito césped del estadio Mario Losinno, para visitar al Club Atlético Defensores Unidos (CADU) de la ciudad de Zárate, en el inicio de la segunda parte de la temporada con fortalezas y debilidades. Por un lado, puntero único de su zona, invicto de local, mejor de todos los del ascenso en sumatoria de puntos en ambas zonas y equipo más goleador sin tener un "9" con gol. Por el otro, cada vez que salió de Santa Fe en las últimas excursiones sufrió más de la cuenta: tres sin ganar en la ruta y tres sin gritar goles (se perdió en el Bajo, fue derrota en la Isla Maciel y punto en blanco desde la lejana Madryn).

Para Colón, el CADU significaba el día después de mañana. A esa carrera de largo aliento, que empezó en el mes de febrero contra este mismo rival en Santa Fe, le quedaba la mitad para llegar a esa esperada "Finalísima" (la nuestra, que esa argenta, con una sola "s") por un boleto a Primera. O, en su defecto, los cruces para ir por el segundo ascenso.

De entrada, el puntero pareció el de celeste y el que hacía siete fechas no ganaba el rojinegro. Se le fue encima al Sabalero el dueño de casa, en los primeros minutos le pateó varios tiros de esquina en pocos minutos. Colón no encontraba la pelota y tampoco el partido. Era todo, desde lo visual, para el CADU y el único respiro al puntero se lo daba Lago con su jerarquía: cada vez que le llegaba la pelota (casi nunca) inventaba algo en soledad y preocupaba con su gambeta.

El debutante Sombra pudo generar temblor cuando a una buena jugada personal la terminó con derechazo que se desvió en Herrera y casi lo cuelga con un globo a Vicentini. Colón, que siempre pareció incómodo en la cancha de Zárate, lo pudo tener en una pelota quieta, con buena pegada de Sabella (lo único que hizo) que Paolo no atropelló por poquito casi abajo del arco.

¿Qué se pudo rescatar de esos primeros 45 minutos?: apenas la vergüenza deportiva de Talpone para pedirle siempre y correr como un loco, además de lo ya marcado desde la jerarquía técnica de "Nacho" Lago en las pocas veces que le llegaba la pelota a sus pies.

La radiografía del primer tiempo en la ciudad de Zárate arrojaba el mismo diagnóstico de las últimas salidas (el Bajo, la Isla, el sur): Colón cuando es visitante no se parece en nada al que juega con su gente en Santa Fe. En casa el equipo de Iván Delfino es protagonista e imbatible; afuera es híbrido y vulnerable.

A pesar de la frialdad de los todo-campistas y la falta de generación de juego (en consecuencia, por ende, la falta de opciones de gol), el que pagó el costo fue Axel Rodríguez: se quedó en el vestuario para que ingrese Nicolás Leguizamón. Antes de los ocho minutos del complemento, el golazo de Colón le dio la derecha al entrenador sabalero con ese único retoque: calentó su fútbol el "10" con una gambeta, le puso un bolón Talpone para romper líneas, centro-atrás del ex San Lorenzo, desvío y toque de calidad de Leguizamón para su esperado y necesitado gol con la mítica "20" del inolvidable "Bichi" Fuertes.

Ese toque de calidad y cuota de jerarquía explicaba todo hasta allí en Zárate: CADU había jugado bien casi media hora sin que pasara nada; Colón juntó tres pases en un minuto y llegó al gol con una precisión de Eurocopa.

El partido por momentos se "picaba" (Lópes y Castet, amonestados) cuando el CADU atropellaba. Justo cuando Delfino empezaba a cerrar el medio para cerrar el resultado (Vega por Sabella, un "5" por un "10"), llegó el empate, todo por la prepotencia de los dos "9" del celeste: uno la peinó y el otro lo aguantó con Goltz de mochila. Esa "mala suerte" del 0-1 para el CADU se dio vuelta con un rebote que, después del remate de Juárez, lo descolocó por completo a Vicentini para transformarse en gol para empatar.

Había pasado casi nada de ese golpe del 1-1, que otra vez el doble "9" que puso el "Chavo" Lema fue algo indescifrable para la defensa de Colón. Lo sacó a pasear como si nada Caballero a Lópes, sacó el centro contra la raya como si fuera Maradona y Javier Velázquez entrando "limpito" y solo cabeceó todo lo que encontró a la carrera: la pelota y la humanidad de Castet, todo junto al mismo tiempo. Vicentini, fusilado, se metió con la pelota adentro de su propio arco. Del 1 a 0 al 1-2 en un descuido letal.

Al toque, Brian Guille y Christian Bernardi a la cancha los últimos 15 minutos para ir a buscar el empate. Colón era cualquier cosa desde la táctica y el partido estaba roto. Lo pudo empatar Lago (para variar hizo un jugadón, a puro enganche) pero se fue cerca y lo pudo empatar Guille con un misil desde lejos. En esa desesperación de Colón por ir a buscar el empate aliviador, armó una linda apilada Bernardi, la limpió para Castet, llegó el zurdazo cruzado del "3" y Legui no la pudo empujar abajo del arco que hubiera sido el 2-2.

Definitivamente Colón no entendió en 20 fechas cómo se deben jugar este tipo de partidos en la "B": equipos sin historia, canchas raras, rivales inferiores desde la jerarquía técnica. Mala lectura del entrenador, pésima actitud de los jugadores y una levedad de los dirigentes que en varios días de mercado no cerraron a ningún refuerzo, algo que claramente este equipo necesita en las tres líneas. Hay algo que está en cortocircuito: los dirigentes piensan que ya armaron en enero un "equipazo" para ascender y el DT pide a gritos los cuatro refuerzos con un Libro de Pases que cierra en cuatro días. Así, si no se ponen de acuerdo, Colón no va para ningún lado. Por eso en Zárate, contra un equipo que se llama CADU, perdió de una manera insólita. A Colón le ganó un "9" de 40 años en cinco minutos. Casi al borde de la vergüenza.