Colón buscaba pisar fuerte este sábado frente a San Telmo, en un duelo directo de encumbrados en la Zona B de la Primera Nacional, en el estadio Brigadier López, por la fecha 36. Tras un buen primer tiempo, se cayó a pedazos en el complemento y perdió 1-0 por el tanto de Rodrigo Ayala a los 13'. El partido tuvo el arbitraje de Andrés Gariano.

Para este encuentro, Osella apostó por Taborda en una idea más ofensiva en la izquierda y liberar a Bernardi por el centro. De arranque avisó el Sabalero, con un tiro libre de Bernardi que anticipó en el primer palo Jourdan y la pelota pasó besando el palo. Aproximación muy peligrosa. En esos minutos iniciales, el visitante se mostraba cauto y esperando. El Sabalero buscaba ser ancho y atacaba por las puntas, sobre todo con la dupla Jourdan-Herrera.

Acciones en largo en largo con un Rossi que era un problema para la zaga rival. Incluso hizo amonestar rápidamente a González. Pasados los 15' era todo de Colón, pero con más aproximaciones que opciones claras ante un Candombero que tibiamente se iba animando. Fue así como llegó una contra conducida por Bernardi, que asistió a Rossi y al pelota terminó para Jourdan, que se perdió un gol increíble dándole muy abajo cuando era solo empujarla. Clarísima.

El elenco de Grelak le cedía la pelota y terreno y por eso el Rojinegro era el amo y señor del juego, pero sin ser claro en el último pase. Esto hace que sigan 0-0, pero con peligro inminente de alguna conquista. Luego, una escalada de Herrera encontró a Forneris solo en el medio, que probó de fuera del área y la bocha se fue cerca. Otra de Colón, que merecía ya estar arriba. Pero a los 35', San Telmo se animó y de cabeza demandó de dos formidables tapadas de Vicentini para salvar a Colón en la única aproximación. Así llegó el final del acto inicial, con un 0-0 que no le sirve a ninguno.

Segundo tiempo

Para el complemento, Osella metió un cambio obligado por la lesión de Fernández y entró Yossen, por lo que Herrera se pasó a la banda izquierda. No tenía un lateral zurdo por las lesiones. A diferencia del primer acto, el segundo no tiene la misma intensidad en el inicio, donde se prestan la pelota sin llegar al arco. Pero a los 8', las tribunas se preparaban para explotar con la contra que encabezó Rossi, pero pecó de egoísta y definió cuando lo tenía a Bernardi por el medio, y la pelota la sacó el arquero.

¡Gol del Candombero! A los 14' apareció Ayala y de cabeza puso el primero de San Telmo, que lo pasa a ganar por la mínima.



Pero el fútbol es impredecible y a los 13', Ayala ganó en un córner para que el Candombero se ponga arriba 1-0. Sorprensa en el Brigadier López, donde comenzaron a bajar los cantos de bronca. Rápidamente Osella movió el banco: adentró Delgadillo, Toledo y Farioli en busca de la remontada contra un rival que se replegó aún más. El peor pasaje de Colón, que lucía perdido y su rival todo lo contrario, fortalecido. Muchos nervios dentro y fuera de la cancha.

Todo muy desprolijo y Telmo apagó a Colón tras el gol, que ahora tira pelotazos para Toledo. Un plan que se cayó a pedazos con un Osella que da indicaciones. Todo desesperación. A la cancha Soñora por Herrera. No quedaba otra, tenía que arrisgar. El local era un cúmulo de intenciones y coraje, porque no tenía fútbol y la paciencia de la gente no estaba. El gol fue un mazazo del que no podía salir. Todo mal, porque encima se lesionó Farioli, que hacía minutos estaba en cancha. Así se diluyó el partido para Colón, que perdió 1-0 y se despidió de la lucha por llegar a la final. Despedida con insultos.