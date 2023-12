Colón presentó este martes por la tarde ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la nulidad del descenso que se consumó el pasado viernes por la tarde tras perder en cancha de Newell’s de Rosario el repechaje frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 1 a 0.

El enviado de la Comisión Directiva rojinegra que preside José Néstor Vignatti fue el abogado Ariel Rek, especialista en derecho deportivo, quien realizó la presentación “en tiempo y forma”.

Desde el Sabalero argumentan que la anulación del segundo descenso por promedios, realizada en plena competición de la Primera División, no corresponde.

Según los argumentos que se exponen en el escrito al que tuvo acceso Notife, dirigido al presidente de la AFA, Claudio Tapia, actuando en representación de Colón su presidente, José Vignatti, y su secretario, Gustavo Ingaramo, “a mediados de 2023 se decidió por Asamblea de AFA la modificación del art.90 del Estatuto y por ende de los descensos de categoría, eliminando uno de los descensos. Esto se produjo con la temporada ya en curso. (...) Así, una modificación del reglamento con la competencia ya en curso y los planteles lógicamente contratados sobre un reglamento anterior no puede ser válidamente admitido. (…) Este nuevo sistema adoptado una vez que la temporada ya estaba en curso es abiertamente ilegítimo y violatorio de las garantías de igualdad jurídica y deportiva”.

Para sustentar esto, alude al “principio de irretroactividad” que “es el argumento principal por el cual el descenso debe ser anulado. La modificación del art.90 del estatuto contraría el principio de irretroactividad de las normas”.

Luego se citan algunos casos como antecedentes para tener en cuenta en relación a este pedido.

Puede interesarte

Finalmente, agregan otro argumento: “Además de violar el principio de irretroactividad de la ley, la modificación reglamentaria fue adoptada por asamblea ordinaria y no por el órgano competente que es el Comité Ejecutivo (Art.37 inc. H, j y r del Estatuto). (...) Claramente, corresponde la anulación de un partido disputado sobre la base de una norma que es nula, por no haber sido aprobada de acuerdo a los principios reglamentarios esenciales: por un órgano incompetente y aplicando retroactivamente un cambio sin que fuera aprobado por la totalidad de los miembros del Comité Ejecutivo”. En este caso, citan que no estuvo presente en dicha asamblea el Club Talleres.

“Un partido desempate disputado sobre la base de un reglamento alterado en medio de la competencia sin la aprobación de todos los miembros del Comité Ejecutivo no puede admitirse. Las modificaciones de la Asamblea de Junio 2023 sin la aprobación de la totalidad de los miembros del Comité, debieron en todo caso regir para la temporada 2024”, refuerzan.

Y finalmente, concluyen con el pedido: “Por lo señalado, solicitamos del Sr. Presidente se tenga por efectuada la impugnación a la modificación reglamentaria y la protesta correspondiente y en consecuencia se anule el resultado del encuentro protestado y se deje sin efecto la modificación al Reglamento del Campeonato aprobada por Asamblea Extraordinaria del 22 de junio de 2023”.

Medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires y allegados a AFA indican que a pesar de contar con la formalidad correspondiente, el pedido es prácticamente imposible de concretar.