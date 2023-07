El encuentro será ste domingo a las 17 horas.

Desde que llegó “Pipo”, lo robaron pero empató 2-2 con Independiente, dio el gran golpe en La Bombonera y casi le gana a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Llega La Academia al Brigadier y luego va con River el miércoles en el Más Monumental.

Los tres últimos resultados del Colón de “Pipo” marcaron un poco el ADN y hasta ese famoso “estado de ánimo” de este regular equipo del primer semestre 2023 en el fútbol criollo. Cuanto más complicada la parada, mejor rendimiento. Y, por contrapartida, cuanto menos exigencia enfrente (los llamados equipos “más accesibles”) reacción espejo: menos Colón en el campo.

“Te apuesto lo que quieras que ahora que se vienen los partidos chivos, bravos, complicados… Colón va a dar la cara”, me decía uno de los laderos del presidente Vignatti. Y fue así nomás, porque Colón venía de dos empates “sin gusto” contra Barracas Central y Central Córdoba de Santiago del Estero: no había ganado ninguno de los dos y para peor no había estado ni cerca. De yapa, esos dos empates en casa, con la impaciencia de la gente.

El boca de urna, pensando en la seguidilla, no generaba buenas proyecciones en el Mundo Colón: San Lorenzo de local peleando los últimos cartuchos contra River, Estudiantes del “Barba” con racha invicta en Santa Fe y Rosario Central inexpugnable con 40.000 almas en el Gigante de Arroyito. Pero, claro está, el Mundo Pipo es otra cosa. Entonces, lo que parecía mal tiempo y lluvia, para el “Negro” fue el sol: puntazo con buen juego contra los del “Gallego” Insúa en el Bajo Flores Sur, victoria guerrera ante el “Pincha” de Eduardo Domínguez y otro empate jugando contra el árbitro en la fortaleza “canalla”.

El entrenador rojinegro, “Pipo” Gorosito. Crédito: Guillermo Di Salvatore

O sea, cuando se venía lo peor (según el fixture y los rivales), apareció de lo mejor en Colón por actitud, personalidad, despliegue y pasajes de muy buen juego con el plus de recuperar a Facundo Farías. Ahora, en la previa a este juego dominguero con Racing, el grupo sufrió algunos impactos que deberá manejar de la mejor manera durante los 90 minutos. Por cuestiones contractuales, se perdió a un titular indiscutido (Juan Pablo Álvarez), se fue una rueda de auxilio (Julián Chicco), se sumó luego de una justificada/autorizada ausencia Santiago Pierotti luego de casi diez días en Italia por tema de ciudadanía y es baja el colombiano Baldomero Perlaza. O sea, sacar adelante el partido con este Racing bipolar (luce en la Copa Libertadores y da pena en el campeonato local), genera para “Pipo” todo un desafío desde el punto de vista del armado, el dibujo táctico y la estrategia a elegir. El asterisco, de paso, un Paolo Goltz que llega “ahí”.

En la rareza del fútbol argentino, Racing es el único grande que toca en casa. Sólo alcanza y sobra recordar que Colón fue campeón en el 2021 y al torneo siguiente… ¡¡¡no le tocó recibir a ninguno de los poderosos en el Cementerio de los Elefantes!!! Sin embargo, a pesar de los despojos habituales, “Pipo” Gorosito sacó pecho contra los grandes desde que está en Santa Fe:

El robo (1) “Rojo” de Lamolina. Fue 2-2 contra Independiente el 18 de marzo de este año, con dos goles de penales sancionados a favor del dueño de casa (Caute y Giménez). En uno de los fallos absurdos de la noche, expulsó a todo el cuerpo técnico de “Pipo”. Sobre el final, Ramón Darío Ábila se tiró arriba de la pelota y lo obligó a revisar el VAR: no le quedó otra que dar el penal. Fue remate del cordobés, atajada de Rey con el rebote-gol para “Wanchope” en el Libertadores de América. Era la octava fecha.

El grito agónico de Teuten en La Boca. En la fecha 10, el 9 de abril, el Negro pisaba La Bombonera. Arrancó con el grito del silencio (gol de “Wanchope” al minuto contra Boca, su ex club), empató Oscar Romero y la zurda del uruguayo Andrew Teuten quedó inmortalizada en el arco de “La 12”. Lo ganó Colón 2-1 en la cancha de Boca.

El puntazo en el Nuevo Gasómetro. Llegó la fecha 19, luego de esos híbridos empates con el equipo de “Chiqui” y con los santiagueños: había que plantarse contra un San Lorenzo agrandado de la mano de Rubén Darío Insúa, que tiraba los últimos pasos para acortar con River. No sólo que le jugó “de tú a tú” sino que casi se lo gana en una de las llegadas claras sobre el final.

Ahora, en apenas un puñado de días, el Colón de “Pipo” completa la grilla de los grandes: este domingo “La Academia Racing Club” (como cantan sus hinchas) y el miércoles un River “casi campeón” en el Más Monumental con más de 80.000 almas.

Por lo pronto, el primer gran desafío es en el Cementerio de los Elefantes, con todos los accidentes y las bajas detalladas en la previa semanal, es el equipo de Fernando Gago. Colón, que de la mano de “Pipo” no pierde con los grandes, busca enterrar el primer elefante, llamado Racing, en su propio Cementerio de la mano de Néstor Raúl Gorosito.