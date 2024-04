Si alguien soñó o imaginó un arranque perfecto del "Negro" en el ascenso, se acerca bastante a la realidad que indican los números. Es que pasaron apenas once fechas de esa "carrera de largo aliento" como definió su propio DT y Colón acumula números casi ideales:

- Es el mejor de los 38 equipos que arrancaron la competencia hace once fechas: con 24 unidades, sacó más puntos que todos

- Es puntero solitario de su zona, con distancia de dos unidades respecto a su perseguidor que es San Telmo con 22

- Tiene la delantera más goleadora con 18 gritos en 11 fechas sin tener un gran goleador pero con muchas opciones

- Junto con Quilmes (líder de la otra zona) son los dos equipos que más ganaron: siete triunfos en once jornadas

Así, luego de otro golpe en el oeste, meterá una multitud este sábado en el Cementerio de los Elefantes para recibir a un irregular Temperley, que llaga con entrenador interino. "La cancha va a explotar", prometen los sabaleros.

En cuanto al once titular, más allá de la recuperación de Axel Rodríguez, no habrá retoque de ningún tipo. Por lo tanto, el "Grandote" Iván Delfino mandará al campo a los mismos once de la última parada en Estación Morón: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán Lópes, Paolo Goltz, Facundo Castet; Sebastián Prediger, Nicolás Talpone; Federico Jourdan, Alexis Sabella, Ignacio Lago; y Braian Guille.

En el banco de enfrente, Mariano Campodónico sabe muy bien lo que es defender a Temperley y sabe a la perfección lo que es ascender, ya que a lo largo de su carrera futbolística logró conseguir varios. Actualmente se encontraba dirigiendo la reserva del Gasolero, pero tras la repentina salida de Pablo Frontini, fue llamado por la subcomisión de fútbol para tomar el mando de manera interina durante, a priori, un par de semanas. El pasado sábado tuvo su debut en el banco de Temperley con un empate 1 a 1 ante Almirante Brown en el Beranger.

No hace falta aclarar lo mucho que Campodónico quiere al Celeste. Su historia constantemente estuvo relacionada a la institución, por eso según el mismo cuenta, está disfrutando del momento y no quiere pensar en cuanto durará.

"El otro día cuando me senté en el banco lo disfruté y estoy contento de ayudar al club. Vamos a encarar para jugar contra Colón, después van a tomar una decisión los del Consejo de Fútbol. Ahí veremos que pasa", señaló.

Además, sostuvo: "Hablamos de un interinato y veremos qué pasa luego del partido con Colón en Santa Fe. Estoy muy cómodo en la reserva. Estoy tranquilo sea la decisión que se tome".

Lógicamente el ambiente se vio convulsionado después de los problemas internos que se llevaron a cabo en los últimos días. De todas formas, esto no generó preocupación dado que con su experiencia supo manejar la situación con tranquilidad.

"Sabía que hubo algunas cosas internas y eso es puertas para adentro del club; se tiene que arreglar ahí. Hay que estar a la altura de lo que me tocó el fin de semana. Yo les dije a los chicos que les venía a dar una mano y no me importaba lo que había pasado. Le metimos para adelante y no se habló más del tema".

A su vez, aseguró que no tuvo diálogo con Angelini y explicó que tampoco lo pondría en el compromiso de contar lo ocurrido. "No hablé con Lucas y no se bien lo que pasó. Mirá que tengo amigos pero me parecía que no era necesario meterme en ese problema y tampoco ponerlo a un amigo como Luis en el compromiso de tener que decirme. Preferí que el tiempo pase y me diga qué fue lo que pasó. A mí no me gusta meterme en los problemas personales de los demás", remarcó.

El técnico analizó brevemente algunos pasajes del partido frente a Almirante Brown. "Si se hubiera perdido era un golpe más duro de lo habitual. Temperley en el segundo tiempo lo fue a buscar. Fue una desgracia la de Luis que erró el penal. Hubiera sido distinto el desarrollo", agregó.

"Encontré bien a los chicos y me dijeron que el vestuario estaba bien y nos iba a apoyar. Ahora tenemos un gran partido y un gran rival el sábado". El Gasolero tendrá su próxima parada en el torneo de la Primera Nacional este sábado, cuando le toque medirse en Santa Fe contra un Colón puntero.

Puede interesarte

Copa Argentina



No hay todavía confirmación oficial del partido de Copa Argentina ante Los Andes. Se habla de la fecha del 8 de mayo, en tanto que el pedido de Colón es jugar el 15, o sea, después de Defensores de Belgrano y antes de recibir a Chaco For Ever. Se tiene que definir en los próximos días, inclusive también la sede del partido. Colón desea que se dispute en Rosario, mientras que hay chances de que se juegue en Junín.

Desde el "Negro" Fernández a Delfino

Quizás no haya tantos enfrentamientos "famosos" entre Colón y Temperley, pero hay varios nombres en común que no pasaron en vano por ambas instituciones.

Por ejemplo, entre los arqueros se puede mencionar a Antonio Mercuri (estuvo en Colón en la década del 80), Jorge Vivaldo (muy recordado en el club e integrante del plantel que ascendió en 1995) y Matías Ibañez.

Entre los defensores, Edgar Fernández (histórico lateral por izquierda sabalero), Claudio Gugnali, Luis Escobedo, Roberto Canosa, Miguel Angel Bordón, Gonzalo Escobar (campeón con Colón) y el actual lateral por izquierda, Facundo Castet.

En la mitad de la cancha, alguien que también es muy recordado en Colón como Hugo Villarruel, Roberto Marioni, Franco Leys, Adrián Alvarez, Gabriel Esparza y Marcelo González, quien estuvo en Colón en los primeros años de la década del 90.

Y arriba, Néstor Scotta, Néstor Canevari (ascendió con Colón en 1965), Augusto Sánchez (estuvo en la década del 70), Rubén Benítez (década del 80), Tito Ramírez, Salvador Pasini, Adriano Custodio Mendes, Facundo Callejo y Leandro González.

En cuanto a los técnicos, Eduardo Janín (dirigió a Colón en 1984), Jorge Ginarte (estuvo a punto de ascenderlo en 1993), Ricardo Rezza (lo salvó del descenso en 1996) e Iván Delfino, el actual entrenador sabalero.