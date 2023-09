Se juega la "final" que anunció Pipo Gorosito luego de ganarle a Gimnasia, frase que se hará repetida desde ahora y hasta el final de la Copa de la Liga por las características de los clubes que forman parte de la zona A. Huracán está comprometido y si el torneo finalizara hoy, estaría descendiendo por la tabla acumulada. La diferencia con Colón es de tres puntos. Tanto Colón como Independiente pudieron sacar la cabeza afuera con sus victorias en la fecha anterior, favorecidos también por la derrota de Huracán. Por eso, para Huracán, el gran y único objetivo es ganar el partido de este sábado a las 19 para empezar a salir de esa zona tan difícil en la que se metió.

Igualmente, falta mucho. Son 12 partidos y puede pasar cualquier cosa. Equipos que están comprometidos pueden respirar aliviados si logran buenos resultados y, por el contrario, algunos que arrancaron con cierto desahogo, se pueden meter en el barullo. Como por ejemplo le está pasando a Tigre, con un técnico que ya se fue y la llegada de Lucas Pusineri para tratar de remontar vuelo.

A Gorosito le da vueltas por la cabeza la realización de sólo dos modificaciones. Por un lado, el regreso de Paolo Goltz a la titularidad, en reemplazo de Nardelli y, además, el posible debut de Cardozo Lucena, este paraguayo que llegó de Cerro Porteño y que ahora está habilitado e ingresaría por Chico Moreyra en la mitad de la cancha. El resto, serían los mismos que vienen de jugar el partido con Talleres en Mendoza.

Acá cabe otra reflexión. O mejor dicho, esperar que el desgaste físico que se hizo el miércoles no haga mella en los jugadores. "Hay muchachos que se aguantan jugar cada tres días y otros que no", dijo Gorosito. Y cuando el enviado de El Litoral lo consultó en Mendoza, respecto de si corría algún riesgo repitiendo el equipo, dijo que "siempre señalé que iban a jugar los que estén mejor. Es cierto que también dije que el del sábado (por Huracán) es una final, pero este partido con Talleres también era una final y por eso decidí casi repetir el equipo. No me guardé nada, salvo Paolo que por una cuestión de edad no puedo arriesgarlo a que juegue tan seguido".

Cardozo Lucena titular (en teoría) y el Flaco Conti al banco de suplentes. Además, hay que ver si Emanuel Más también se suma al listado que firmará planilla. No tanto el caso de Brian Guille y también el del "Wachín" Henríquez, que fue el décimo nombre que se sumó al plantel de Gorosito, que vio salir a siete jugadores que formaban parte del mismo, por lo cuál la cantidad no se vio tan afectada: Colón quedó con un total de 29 profesionales sin tener en cuenta algunos juveniles de la reserva que ya estuvieron o están en el plantel de Primera, como fue el caso de Tiago Yossen, por ejemplo.

Volviendo al partido, este Colón brinda una imagen muy diferente a la del torneo pasado. Ya no es ese equipo al que costaba verlo jugar bien. Había que "rascar la olla" para encontrarle cosas positivas en el funcionamiento, sin hablar de los rendimientos individuales que, salvo algunas excepciones, como la de un Juan Pablo Alvarez que debió irse antes del final del torneo, brillaban por su ausencia. Ahora, con otra clase de opciones de juego como la que le dan Botta, Batallini y Favio Alvarez, más un Tomás Galván que juega y marca goles, Colón es otra cosa. Hay un respeto por la pelota, un buen manejo y una propuesta que se acerca más a lo que pretende el entrenador.

Es un típico partido de "6 puntos" por más que otorgue sólo 3. Se dice así porque son los 3 que se suman y los 3 que se evita que sume el rival. En este caso, Huracán está metido en la misma bolsa que Colón, aunque no es una bolsa reservada para pocos. Son muchos los equipos que están en una posición incómoda en esa tabla general y que no podrán distraerse. Acá, cualquier tropezón puede ser caída. Lo viene sufriendo un Tigre de mal arranque, pero así como hay equipos que hoy están comprometidos pero que pueden empezar a respirar en el caso de sostener una buena cosecha de resultados, hay otros que arrancaron con cierto alivio pero que pueden comprometerse. Será la lucha por el segundo descenso (se supone que será muy difícil que Arsenal evite el primero), en una definición que se puede tornar muy apasionante y de incierto final.

Henríquez

Fabián "Wachín" Henríquez es un volante zurdo, que puede jugar como interno por ese sector, que se convirtió en la última incorporación de Colón. El futbolista habría llegado de la mano de Pascual Lezcano, el representante de Viatri, con quién Colón mantiene una instancia judicial que es millonaria en dólares. El volante, que hace ocho meses se fue de Godoy Cruz y quedó en libertad de acción, se sumó al plantel en Buenos Aires y es la décima cara nueva que tiene Gorosito.

¿Qué pasó con el DT?

Al principio era sólo un rumor pero luego tomó visos de realidad. En los últimos días hubo una reunión entre los dirigentes y el entrenador. Los temas abordados con Gorosito fueron varios, pero entre ellos también se hizo referencia a lo económico. Y se dice que el planteo de Pipo fue firme.

La dirigencia lo oyó, parece que hubo al principio una promesa de un aumento considerable a fin de año con renovación de contrato incluido (versión que no pudo ser confirmada oficialmente), pero que la conversación llegó a buen puerto y hubo acuerdo. "Todo bien con Pipo", fue la respuesta de un dirigente sabalero al ser consultado por Notife.

La situación económica del país y la escalada inflacionaria seguramente ha tenido que ver con este planteo del entrenador. Los dirigentes entendieron el reclamo y lograron un acuerdo para que todo se siga conduciendo por los carriles de la normalidad.

Huracán, los nuevos y Pusseto

Durante la semana, Huracán presentó tres caras nuevas:

Andrés Roa: el volante colombiano tendrá su segunda etapa en Parque Patricios. Llegó con el pase libre y firmó por 12 meses. Hay una opción de compra a favor del club por un millón de dólares. De ejecutarse, el contrato se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Marcelo Pérez: el club compró el 50% de los derechos económicos del delantero a Sportivo Luqueño, de Paraguay, por 1.100.000 dólares. El futbolista guaraní había sido pretendido por Independiente y firmó hasta el 31 de diciembre de 2027, con una cláusula de rescisión de ocho millones de verdes.

Lucas Souto: el lateral derecho, que jugaba en Defensa y Justicia, llegó proveniente de Arsenal y su préstamo es hasta el 31 de diciembre de 2024. En el acuerdo hay una opción de compra por el 80% de su pase en 800.000 dólares.

Respecto de este partido, la novedad es que Ignacio Pusseto, otro de los que ha vuelto a la institución, estará en condiciones de integrar el banco de suplentes. No hay mayores definiciones en cuanto al equipo, que ante Talleres formó con Chaves; Benítez, Pereyra, Tobio, Carrizo, Ibáñez; Alarcón, Echeverría, Fértoli; Alfonso, Cóccaro.