La 34 edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ inició con un extenso cronograma y los manifestantes se dirigían hacia el Congreso, donde miles de manifestantes reclaman “frenar la política de odio y la violencia fascista”.

La convocatoria comenzó con una amplia movilización desde Diagonal Norte hacia el Congreso que entre banderas de colores representativos abordaron a la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “Reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores adultas mayores” y “Rechazo a los DNU 61 y 62/25”.

Marcha del Orgullo 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/iwHwLSrJBu — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) November 1, 2025

Según el documento oficial al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, las organizaciones convocantes señalaron que el mencionado decreto “cercena derechos conquistados, como el acceso a la salud de adolescente trans y la identidad de género de las personas privadas de su libertad”.

A través de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica, organizaciones de derechos humanos, figuras del espectáculo y entidades relacionadas al colectivo LGBTIQ+ se reunirán en el segundo escenario ubicado en la Plaza Congreso donde se realizarán la lectura de distintos documentos, homenajes y abucheos hacia los ataques a dicha comunidad.

La marcha del orgullo al grito de Fanático @lalioficial pic.twitter.com/9xNuGnN3pH — INFO LALI (@laliinfooficial) November 1, 2025

Allí se realizó un homenaje a Diana Sacayán a diez años de su travesticidio y un pañuelazo por la memoria, la verdad y la justicia, junto a Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, la agrupación H.I.J.O.S. Capital y Nietes, con la participación de Taty Almeida.

Unas de las consignas de la manifestación son “Basta de mentiras y estigmatización a las niñeces y adolescencias trans y a quienes les acompañan. Acceso a hormonas e inhibidores. Respeto a su voz,a sus derechos y a crecer con amor” y “La violencia desde el Estado genera violencia en la sociedad. Basta de violencia. Basta de crímenes de odio”.

Puede interesarte

Además, reclaman justicia por las víctimas de la masacre de Barracas, donde tres mujeres lesbianas fueron asesinadas, exigen reparación para Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente: “Basta de que el sistema judicial rechace las carátulas de crimen de odio” y la aparición de Tehuel de la Torre.

Se exige la enseñanza de la Educación Sexual Integral (ESI) no binaria con presupuesto en las escuelas y en todos los niveles, la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de la Ley Integral Trans.