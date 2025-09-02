La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arrancó este lunes la nueva etapa del “Primer Round”, en donde el team de Lali Espósito fue el protagonista.

La nueva fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Después de las presentaciones solistas de cada artista, el coach de su equipo tendrá la difícil tarea de elegir y salvar a los tres miembros que considere más sobresalientes. En el caso de Lali, optó por Alan Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi.

Los concursantes que no sean salvados por su propio coach no estarán a salvo. Serán evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignarán un puntaje. El participante que obtenga la puntuación más baja en esta instancia quedará eliminado de la competencia.

Estos son los más votados por los coaches 🥳 Y de esta manera, Nicolas Armayor abandona la competencia 😟🚀 #LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/R0XJE0kT4I — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 2, 2025

De esta manera, el desafortunado participante que resultó el menos votado por Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti fue Nicolás Armayor.

Cómo quedó el Team Lali tras el 1° Round en La Voz Argentina 2025