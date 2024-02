La interpretación de los animales en los signos del zodíaco tiene sus raíces en una cultura ancestral y sabia. Cada año, con sus 365 días por delante, ofrece predicciones y augurios en áreas como la salud, las finanzas y el amor.

Según el Horóscopo Chino, el 2024 será el Año del Dragón, una criatura mítica que representa un poder espiritual supremo y personifica la fuerza como virtud primordial.

Es importante saber que el horóscopo oriental es un poco diferente del occidental. En este caso, no tiene 12 constelaciones, sino 12 animales distintos: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Además, y a diferencia del horóscopo occidental, el horóscopo chino se divide en años, y no en meses.

Karina Barrios, parapsicóloga, explicó: “Los chinos se rigen mucho por los elementos, pusieron simpáticamente nombre de animales para que los podamos relacionar, pero ellos trabajan mucho con los elementos; metal, tierra y agua y este año tenemos un dragón de madera".

Y amplió: “El dragón de madera nos trae oportunidades, fuerzas para poder lograr lo que queremos, porque el dragón es riqueza, es fuerza, es el animal más importante en China, pero también nos trae energía Yang".

"La energía Yang nos trae un poco de confrontaciones, un poco de gente agresiva que estamos viendo día a día y no es que empieza el 10 de febrero, ya se viene viendo antes, pero igual es un año que trae muchas oportunidades, pero también a este año le falta agua y el agua es lo que nutre a la madera, porque la madera vendría a ser una plantita y este año tenemos poca agua entonces el agua representa el dinero, así que no hay plata, no va a haber".

Barrios manifestó que “el dragón es la riqueza y abundancia, es un animal muy importante en China. Después vemos qué tipo de energía nos trae en general para cada animal. El 4 de febrero empezó el año nuevo solar, que es el que manejamos los astrólogos, ahí empezó el año del dragón".

La especialista explicó que "este año el conejo lo que tiene que hacer es relajarse, el conejo fue regente el año pasado, en el 2023, este año como que el conejo se tiene que relajar, tiene que armar nuevas metas para el año que viene, tiene que enfocarse y principalmente no pelear porque tiene esa energía que se le va a acercar gente que va a querer pelear, confrontar y el conejo es bastante tranquilo, por lo que deben tener ese bajo perfil".

El año del dragón a cada animalito le trae una energía distinta, por lo que "este año es un año en donde el dragón va a estar muy talentoso y tiene que buscar gente que lo ayude a mostrar su creatividad, tiene que tratar de estudiar, de rodearse de gente influyente y tiene que moverse, no es un año para planchar, es un año para acción, es un año de moverse para el dragón", manifestó.

Y amplió: "Tiene que cuidar su salud porque hay algunas estrellas que están marcando que tiene que hacerse chequeos médicos. Es un año para el dragón para trabajar la humildad, no es un año para estar fanfarrón, creído. En general todos tenemos que estar así, con un bajo perfil porque es un año que está cargado de energía Yang y nosotros tenemos que estar más Yin, más tranquilos", reconoció.

“El chancho el 2023 es como que la tuvo que remar un poquito porque algunas cosas le costaban porque el conejo le traía esa energía, este año el chancho se tiene que relajar más porque es un año en donde puede liderar, es un año de enfocarse y lo que se proponga lo va a lograr, podés ascender en tu trabajo, trae esa energía. Es un año donde se van a presentar cosas muy lindas para el chancho, no hay que estancarse. El chancho es como bastante tranquilo, pero este año como trae esa energía te tenés que mover, es un año de acción”.

El año nuevo chino coincide también con un período que se llama período 9, dentro de la astrología china empieza ahora el 10 de febrero, cambia un ciclo y dura 20 años y eso nos trae a todos tecnología, innovación. Va a prosperar mucho la mujer, va a ser una época de energías muy femeninas, va a acompañar mucho a la mujer emprendedora, habrá mucha de esa energía.

Y concluyó: “En general para todo el mundo es un año de acción, es un año de hacer, es un año donde van a prosperar las mejores ideas, es un año en donde hay que proyectar, hay que meterle para adelante”.

Cuáles son los años del dragón

A los nacidos en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024 les corresponde este singo. Para calcular en la astrología oriental es necesario sumar o restar doce años para que se repita el ciclo.

Al configurarse diferente el calendario chino, si alguien nació entre el 1 de enero y 20 de febrero será considerado nacido en un ciclo diferente al occidental, que se basa en el sistema gregoriano.