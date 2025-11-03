El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que la liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 5 % para octubre respecto a junio (1,5% julio, 1,5% agosto, 1% septiembre y 1% octubre), con un mínimo garantizado de $ 70.000.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de octubre se percibirán a partir de este lunes 3 de noviembre, finalizando el pago con las autoridades superiores de los tres poderes el sábado 8.

Se detalló desde provincia que la liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 5% para octubre con respecto a junio (1,5 % julio, 1,5% agosto, 1% septiembre y 1% octubre). Además, por el mínimo garantizado, ningún trabajador percibirá un aumento inferior a $ 70.000 en relación al sueldo de junio.

Lunes 3 de noviembre (acreditación en cuenta sábado 1° de noviembre)

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.050.000.

* Escalafón Policial y Penitenciario.

Martes 4 de noviembre

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.050.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 5 de noviembre

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.050.000.

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Viernes 7 de noviembre (acreditación en cuenta jueves 6 de noviembre)

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.050.000.

Lunes 10 de noviembre (acreditación en cuenta sábado 8 de noviembre)

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.