Haberes de octubre
Comenzó el pago a empleados públicos y docentes de de Santa Fe: cronograma
El Gobierno Provincial informó que la liquidación incluye el incremento acordado en paritarias.
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que la liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 5 % para octubre respecto a junio (1,5% julio, 1,5% agosto, 1% septiembre y 1% octubre), con un mínimo garantizado de $ 70.000.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de octubre se percibirán a partir de este lunes 3 de noviembre, finalizando el pago con las autoridades superiores de los tres poderes el sábado 8.
Se detalló desde provincia que la liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 5% para octubre con respecto a junio (1,5 % julio, 1,5% agosto, 1% septiembre y 1% octubre). Además, por el mínimo garantizado, ningún trabajador percibirá un aumento inferior a $ 70.000 en relación al sueldo de junio.
Lunes 3 de noviembre (acreditación en cuenta sábado 1° de noviembre)
* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.050.000.
* Escalafón Policial y Penitenciario.
Martes 4 de noviembre
* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.050.000
* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.
Miércoles 5 de noviembre
* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.050.000.
* Docentes de Escuelas Privadas Históricas.
Viernes 7 de noviembre (acreditación en cuenta jueves 6 de noviembre)
* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.050.000.
Lunes 10 de noviembre (acreditación en cuenta sábado 8 de noviembre)
* Autoridades Superiores del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.