Cheese Rolling Contest 2024, Wenzel’s Bread Roll Edition. When life gives you hills, roll with it! 🏃‍♂️🏃‍♀️🍩 #Wenzels #Wenzelsthebakers #cheeserollingcontest #cheeserollingcontest2024 #DonutDash #ChasingSweetDreams #trending #fyp pic.twitter.com/i1Pn411lJZ