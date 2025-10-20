Sol Pérez mostró por primera vez su rutina completa de maquillaje y cuidado facial en un tutorial que compartió en Instagram. Con productos veganos y cruelty free, la conductora detalló paso a paso cómo logra ese efecto glow que tantos le preguntan.

“¿Cómo hacés para tener esa piel que brilla tanto?”, es la pregunta que más recibe Sol, y finalmente decidió compartir todos sus secretos de automaquillaje y skincare.

La rutina comienza con una limpieza profunda usando una espuma facial con extracto de pepino, que elimina impurezas y deja la piel lista para absorber los productos. Luego aplica un sérum con ácido hialurónico, jojoba, almendra y vitamina E, ideal para hidratar, suavizar líneas de expresión y mejorar la firmeza.

El contorno de ojos, que nunca falta en su rutina, es clave para que el corrector se distribuya de forma pareja y no marque pliegues. Otro paso esencial es el aceite de ricino para cejas y pestañas, con el que logró dejar de usar postizas: “Después de usarlo, me crecieron tanto las pestañas que no necesité más extensiones”, contó.

Como toque final, protector solar todos los días, incluso cuando está nublado, y siempre elige fórmulas livianas, veganas y libres de crueldad animal.

Sol se volvió experta en automaquillaje desde que, al inicio de su carrera, tuvo que arreglarse sola en una producción sin maquilladora. Desde entonces, perfeccionó un método ágil y efectivo para lograr un look fresco y favorecedor en minutos:

Corrector de ojeras antes de la sombra, para iluminar la mirada.

Sombra marrón, para profundidad.

Delineado con lápiz negro o marrón, que esfuma con el dedo o hisopo.

Limpia el exceso de sombra con un pincel para unificar el tono de la piel.

Vuelve a aplicar corrector en puntos estratégicos: ojos, boca, entrecejo.

Contorno facial en nariz, pómulos, frente y mentón, bien difuminado.

Rubor para ese efecto bronceado natural.

Aceite de ricino en pestañas: su sello personal.

Labial difuminado con el dedo, para un acabado suave.

Spray fijador para sellar el maquillaje.

Belleza consciente: productos veganos y libres de crueldad

Sol Pérez apuesta por el cuidado personal consciente, eligiendo marcas que respetan la piel y el planeta. Con esta rutina, demuestra que es posible verse bien y sentirse bien, cuidando tanto el medioambiente como la salud de la piel.