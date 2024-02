Se vivió otra noche de tensión en la casa de Gran Hermano (Telefe). Los participantes pasaron por el confesionario y dejaron sus votos. Finalmente, tras la gala de nominación, Virginia, Martín, Joel y Agostina fueron quienes quedaron en placa.

Estos nombres no son los definitivos, ya que Furia podrá hacer una modificación. La concursante más polémica del reality fue la ganadora del desafío semanal y eso le otorgó un beneficio clave para el juego: la posibilidad de sacar a uno de los nominados y elegir a otro de sus compañeros en su lugar.

Una de las particularidades que tuvo esta noche fue el paso de la invitada de lujo por el confesionario. Romina Uhrig volvió al programa para enseñarles a los jugadores a mantener la limpieza y el orden, pero además tuvo la responsabilidad de dar tres votos positivos y tres votos negativos.

Así quedó la placa de nominados de "Gran Hermano". (Foto: captura Telefe)

Los primeros dos votos negativos fueron para Virginia, porque “fue con la que menos hablé”, y el restante a Federico Farías, mejor conocido como “Manzana”.

Por otro lado, los dos votos positivos fueron para Rosina y uno para Agostina. “Rosi me caía bien de afuera, me parecía divina. Tiene una luz que me parecía una divina. Y Agos al contrario, de afuera me parecía una cosa y ahora me llevo de diez”, justificó.