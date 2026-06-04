Catalina “Titi” Tcherkaski sacudió la casa más famosa del país este miércoles 3 de junio durante la 14° gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe): usó su beneficio de líder para sacar a Tamara Paganini de la placa y subir en su lugar a Andrea del Boca, una decisión que generó sorpresa entre los participantes y que dejó ocho jugadores a merced del voto del público. La placa definitiva de la semana 15 quedó integrada por Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juan “Juanicar” Caruso, Solange Abraham, Yisela “Yipio” Pintos, Andrea del Boca y Matías Hanssen, quien ya estaba nominado por sanción desde la semana anterior.

La lógica detrás del movimiento de Titi fue estratégica. Al incorporar a Del Boca, la líder buscó dispersar los votos del público y evitar que alguno de los jugadores más cercanos a su grupo quedara demasiado expuesto en la votación. La jugada recuerda a los movimientos clásicos de las temporadas anteriores del reality, donde el líder usaba su poder para redistribuir el riesgo dentro de la placa.

Antes de que Titi ejecutara su beneficio, la gala tuvo varios condimentos que marcaron la noche. Uno de los más llamativos fue que los votos de Andrea del Boca quedaron anulados, como consecuencia del beneficio que recibió Tati Luna (última eliminada del juego) de quitarle los votos a un participante. Eso significó que las nominaciones de Del Boca, que apuntaban a Solange Abraham y a Brian Sarmiento, no tuvieron efecto sobre la placa inicial.

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Otro dato que marcó la gala fue la nominación espontánea de Sarmiento. A diferencia del resto de los jugadores, que distribuyen 2 y 1 voto, Brian repartió 3 y 2, apuntando a Zunino y a Emanuel Di Gioia respectivamente. Esa posibilidad, disponible para quien se anime a exponerse también a sí mismo en la placa, le permitió a Sarmiento hacer un movimiento de mayor impacto sobre sus rivales.

También influyó en la dinámica de la noche el reparto de cajas que realizó Titi como parte de su rol de líder. Ese mecanismo dejó sin posibilidad de votar a Luana Fernández, Yanina Zilli, Jennifer “Pincoya” Galvarini, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y Steffany “Campanita” Pereira, lo que redujo el universo de votantes y concentró el poder de nominación en un grupo más acotado de participantes.

Titi ganó el beneficio de la líder y cambia el rumbo del juego 😱



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El repaso de los votos muestra una dispersión que favoreció la acumulación de nominaciones sobre Sarmiento. Charlotte Caniggia le dio 2 votos; Manuel Ibero, otros 2; Emanuel Di Gioia, 1; Yipio, 1; Zunino, 1; y Juanicar, 2. En total, Brian fue el jugador más nominado de la noche, lo que lo ubica como uno de los perfiles con mayor exposición de cara a la votación del público.

La placa de esta semana tendrá una dinámica particular: las primeras 24 horas serán con voto positivo, y los días siguientes pasarán a voto negativo hasta la 16° gala de eliminación, prevista para el lunes 8 de junio.