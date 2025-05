Luego de las especulaciones sobre posibles destinos de viaje, la China Suárez y Mauro Icardi están en la ciudad de Miami, luego de hacer una breve escala en Brasil.

Así lo confirmó Karina Iavícoli en Intrusos (America) y mostró un video de la pareja recorriendo una famosa tienda low cost en Estados Unidos.

“Esto fue hoy en Primark, me lo manda una persona del público. Me contaban que compraron muchas cosas de la muñequita esa que le gusta tanto a Wanda también y a las nenitas, de Hello Kitty“, detalló la panelista.

En las imágenes se ve a la pareja en la tienda, mientras curioseaban entre las góndolas. También se ve que hicieron la fila para pagar sus compras como el resto de los clientes.

Desde el ciclo aseguraron que la cantante y el futbolista fueron muy simpáticos y cercanos con todas las personas que los reconocieron y accedieron sonrientes a tomarse fotos.

Luego, la pareja hizo escala en una tienda de la casa de lujo, Gucci. El estilista de la actriz Juanma Cativa, la filmó mientras salía feliz del local con cuatro maxi bolsas de la firma. Esos artículos pueden oscilar entre los 5 y 6 mil dólares.