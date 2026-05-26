Virales
Compró una caja de figuritas del Mundial a precio de oferta… y se llevó una sorpresa insólita
Lo que parecía una oportunidad perfecta para completar el álbum del Mundial terminó en una enorme decepción. Un joven compró una caja de figuritas a precio de oferta, pero adentro había algo completamente distinto.
Lo que parecía una gran oportunidad para avanzar con el álbum del Mundial terminó convirtiéndose en una historia viral. Un joven de Lima, Perú, compró una caja completa de figuritas a un vendedor ambulante luego de verla a un precio mucho más bajo de lo habitual.
El producto parecía auténtico: el empaque estaba cerrado y no mostraba señales evidentes de manipulación. Convencido de que había encontrado una oferta difícil de dejar pasar, decidió comprarla y llevarla a su casa para abrirla.
Con entusiasmo por descubrir qué figuritas le habían tocado, el joven incluso decidió grabar el momento para compartir la experiencia. La idea era registrar una apertura especial y mostrar el contenido de los sobres frente a cámara.
Pero cuando rompió el embalaje y comenzó a revisar el interior, se encontró con algo completamente distinto a lo esperado. En lugar de sobres de figuritas había decenas de paquetes de té de anís acomodados dentro de la caja.
La reacción quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En pocas horas el episodio se volvió viral y acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones entre sorpresa, humor e indignación.
Además del impacto del caso, muchos usuarios señalaron que el precio excesivamente bajo podía haber sido una señal de alerta. Otros, en cambio, tomaron el episodio con humor y llenaron las redes de memes y bromas sobre una de las estafas virales más comentadas de los últimos días.