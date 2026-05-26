Lo que parecía una gran oportunidad para avanzar con el álbum del Mundial terminó convirtiéndose en una historia viral. Un joven de Lima, Perú, compró una caja completa de figuritas a un vendedor ambulante luego de verla a un precio mucho más bajo de lo habitual.

El producto parecía auténtico: el empaque estaba cerrado y no mostraba señales evidentes de manipulación. Convencido de que había encontrado una oferta difícil de dejar pasar, decidió comprarla y llevarla a su casa para abrirla.

Con entusiasmo por descubrir qué figuritas le habían tocado, el joven incluso decidió grabar el momento para compartir la experiencia. La idea era registrar una apertura especial y mostrar el contenido de los sobres frente a cámara.

Pero cuando rompió el embalaje y comenzó a revisar el interior, se encontró con algo completamente distinto a lo esperado. En lugar de sobres de figuritas había decenas de paquetes de té de anís acomodados dentro de la caja.

La emoción por completar el álbum del #Mundial terminó en decepción para un aficionado en #Perú, quien compró una caja sellada de figuritas a bajo costo y descubrió que estaba llena de sobres de té de anís.



El insólito engaño se volvió viral rápidamente y desató burlas en redes. pic.twitter.com/vqzUI1pyJA — El Mexicano (@ElMexicanOnline) May 25, 2026

La reacción quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En pocas horas el episodio se volvió viral y acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones entre sorpresa, humor e indignación.

Además del impacto del caso, muchos usuarios señalaron que el precio excesivamente bajo podía haber sido una señal de alerta. Otros, en cambio, tomaron el episodio con humor y llenaron las redes de memes y bromas sobre una de las estafas virales más comentadas de los últimos días.