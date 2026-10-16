Un grave incidente de seguridad alimentaria sacudió a la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, luego de que una clienta descubriera una rata muerta en el interior de una torta adquirida en una sucursal de la cadena Casa de Bolos. Tras la denuncia, el establecimiento fue clausurado y la propietaria, Amanda Borges Lopes Schenk, de 41 años, resultó detenida.

La investigación policial confirmó que el animal fue horneado junto con el pastel. La comisaria Milena Cimiolli explicó los detalles del hallazgo:

Todo el cuerpo del roedor está con pedazos del pastel pegados y ni siquiera es posible ver su interior.

Durante la inspección en la zona sur de la capital de Río Grande Do Sul, las autoridades constataron condiciones de higiene deficientes. Según el informe oficial, se hallaron heces y orina de roedores, además de productos con fecha de vencimiento expirada. Milena Cimiolli agregó:

También encontramos orina de rata, productos caducados y las condiciones del lugar en sí: las rejillas estaban oxidadas, los productos tenían moho, así que fue bastante impactante.

La fiscalización se extendió a otra sucursal de la misma cadena en el centro de la ciudad, donde se detectaron irregularidades similares. La dueña del local fue acusada de un delito contra las relaciones de consumo, aunque recuperó su libertad tras una audiencia de custodia bajo la condición de adecuar el establecimiento a las normas sanitarias.

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Por su parte, los abogados de Amanda Borges Lopes Schenk emitieron un comunicado asegurando que el caso se trata con seriedad. La defensa señaló que el local cuenta con servicios de control de plagas desde hace más de 11 años y no descartó la posibilidad de un sabotaje por parte de algún empleado, una hipótesis que será investigada.