El “Big”, dueño de la casa del reality show Gran Hermano (Telefe), tomó una decisión drástica que modificó por completo el rumbo del juego y dejó a seis participantes enfrentando la posibilidad de ser eliminados antes de la gala de nominación. La producción resolvió sancionar a cinco jugadores por violar una de las reglas más claras del reglamento: no hablar sobre los gritos del exterior. Esta infracción, que no es nueva y fue reiteradamente señalada por la autoridad del programa, derivó en una de las placas de nominación más duras hasta el momento. A la nómina se sumó otra concursante, fulminada por el nuevo líder de la semana, Ulises Apóstolo, que además le otorgó un beneficio a una persona de confianza.

“Comprendo que ustedes no pueden evitar los gritos del exterior, obviamente son inesperados. Simplemente suceden. Lo que sí pueden hacer y sobre todo deben hacer es respetar el protocolo que rige para estas ocasiones”, expresó la voz de Gran Hermano.

En ese mismo comunicado, el “Big” fue claro: “No tienen permitido expresar ninguna opinión o palabra acerca de los gritos. Hagan de cuenta que no escucharon nada. No es una regla novedosa, no estoy diciendo algo que no conocían, pero se empecinan en desobedecerme”. Enseguida, nombró a los infractores: Chiara Mancuso, Luz Tito, Sandra Priore, Santiago ‘Bati’ Larrivey y Juliana ‘Furia’ Scaglione.

La sanción fue inmediata: los cinco jugadores quedaron directamente nominados y no podrán ser salvados por el líder de la semana, una penalización que, en palabras del propio Gran Hermano, corresponde a una “placa negativa”. Esta figura implica que sus chances de ser salvados o beneficiados son nulas, lo que los deja exclusivamente bajo la decisión del público.

Las cámaras mostraron el desconcierto dentro de la casa, pero fue Chiara quien protagonizó la reacción más visible. Tal como se vio en vivo, salió corriendo hacia el confesionario al grito de “¡yo no hablé esta vez!”, intentando defenderse. Santiago del Moro, conductor del programa, le respondió con claridad: “Sí hablaste, y bastante”. En la edición especial posterior al partido de la Selección Argentina, del Moro reiteró que la sanción era firme y que en el momento en el que salga de la casa, podrá ver el juego desde otro lado.

El Big sancionó a 5 jugadores y así fue su contundente comunicado 📢



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/irQcWMQ7sY — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 26, 2025

A la vez, mientras cinco jugadores recibían la sanción del “Big”, Ulises Apóstolo se consolidaba como el nuevo líder tras ganar la prueba semanal. Esto le otorgó el poder de ejecutar una “nominación fulminante”, que utilizó contra Lourdes, colocándola directamente en la placa sin posibilidad de defensa.

Pero lo que llamó aún más la atención fue que, pese a la sanción que pesaba sobre Chiara, Ulises decidió otorgarle un beneficio: dos votos extra en la nominación. Esta decisión generó desconcierto tanto dentro como fuera de la casa, ya que se trató de una jugadora castigada por la producción, pero beneficiada por el líder.

Durante la gala de nominación de este miércoles, el resto de los participantes deberá votar para completar la placa definitiva, pero el jueves será Ulises quien deba tomar una decisión clave: bajar a un nominado y subir a otro.

La próxima gala, que tendrá lugar este miércoles 26, promete ser una de las más tensas hasta ahora. La placa de nominados ya cuenta con seis jugadores confirmados: los cinco sancionados —Chiara, Luz, Sandra, Bati y Furia— y Lourdes, fulminada por Ulises. A ellos se sumarán los nombres elegidos por el resto de la casa durante la votación. El jueves, Ulises tendrá la responsabilidad de alterar la lista final, lo que podría modificar completamente el panorama de la semana.